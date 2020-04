Cinque notti a camminare (III notte)

Nell’hotel avviene un episodio inaspettato. Viene a fargli visita in camera quel signore che lo aveva fissato in istrada. Il libro che regge, e dal quale non stacca il dito che usa come segnapagina, è un’edizione popolare delle favole di La Fontaine. Questo signore narra che in paese l’occupazione tedesca aveva provocato un certo rigetto dei paesani i quali, tutti assieme, combinavano di tutto per rendere ai soldati la vita difficile, sino a una vera e propria persecuzione. Improvvisamente, tutta la rabbia che covava in essi si rivolge ferocemente verso un forestiero giunto in paese, tralasciando così i tedeschi. L’uomo, infine, ammette di aver riconosciuto il giovane e che sa bene donde viene e dove è diretto. Il capitolo termina quando Jean Nicolas, mentre l’uomo si sta allontanando uscendo dalla camera, gli chiede se conosce un certo Robinson.

L’interpellato asserisce di esser lui l’uomo così battezzato in paese. Il racconto si tinge di giallo. L’uomo ferocemente dileggiato dalla gente è lui? Jean conosceva già la sua storia? Jean Nicolas decide distendersi sul letto e di addormentarsi. Al risveglio si fa portare da una “ragazza sparuta, dai capelli biondi slavati”, la colazione. Mentre sta per assaporarla, bussano e apparvero due soldati tedeschi e Jean tornò immediatamente alla figura di Robinson. Molto cortesi lo invitarono a seguirli al comando di polizia concedendo tuttavia che Jean Nicolas consumasse la colazione.

Lungo il tragitto a Jean parve non riconoscere più quei luoghi, la memoria gli era del tutto sfuggita (rigetto psicologico). Lo condussero in un basso edificio in una sala in compagnia di un gruppo di nove tedeschi vivacizzati dall’alcool, poi giunse un superiore che azzittì la comitiva e, sempre gentilmente, invitò Jean Nicolas a seguirlo.

Il romanzo si tinge di surrealismo.

Il superiore conduce Jean Nicolas in un ufficio, dove è lasciato solo in compagnia di un “signore, stanco, vecchio, antiquato”. Non avviene alcun interrogatorio, anzi pare che quel signore conosca molto riguardo al giovane e al suo viaggio. Si rivolge cortesemente offrendogli una sigaretta. Vede in Jean la persona alla quale poter esporre le proprie tesi sulla situazione politica e bellica, pregandolo di perdonarlo se lo annoia con le sue parole. In sintesi, parte dal presupposto ovvio che l’umanità, secolo per secolo, ha raggiunto il progresso. E quando un popolo raggiunge le vette della civiltà, in esso sorge la volontà nazionalistica. Una volontà che tuttavia meglio definirla “impulso verso la supremazia” e la guerra è lo strumento per soddisfarlo. Una meta sociale che include “la cultura, la legge, l’avventura, lo splendore, in tutte le loro forme”. Dopo l’ascesa dell’Inghilterra “indolore e abile” tocca alla Germania; “l’ora moderna è tremenda”. Afferma che la sua patria non aveva altra scelta che “sottomettersi a una vigilante autorità ed essere instancabilmente ingegnosi”. Aggiunge che “l’umanitarismo costituiva un pericolo mortale, il compromesso una trappola abbondante d’insidie, la cultura una maschera pericolosa”. L’ora della supremazia tedesca e i metodi non furono una scelta della nazione, “bensì imposti dalla geografia, dal progresso della scienza e dal dominio della macchina. La storia ha scelto il popolo tedesco”. Poi sottolineò che la guerra non gli piace “Ebbene, abbasso la guerra”.

In conclusione, affermò che “dal dolore e dalla degradazione nascono però le leggi auree e il sentimento dell’umana grandezza”. Ragionevole a questo punto della lettura che, oggi, il mio pensiero e quello del lettore non possono che andare alla Germania dei nostri giorni. Il signore dopo aver continuato ancora su questa falsariga decide di congedare Jean Nicolas augurandogli “bon voyage”.]

[Jean Nicolas, mentre la notte incombe, si addentra tra le stradine di campagna alla ricerca del negro Quivar. La sua attenzione si rivolge a un rombo di aerei seguito da una deflagrazione sulla vicina cittadina di Bonneville, subita avvolta da fiamme. Segue la fuga dei profughi e il loro stupore spaventoso di aver avuto le loro case, pur non importanti per la guerra, andate distrutte. In Jean sorge il timore di non incontrare più la guida Quivar e di dover proseguire da solo, senza un ausilio, la strada. Jean Nicolas, in realtà, è solo e procede addentrandosi al buio nel bosco, con la sensazione di aver dimenticato dove andare. Interessante lo stralcio che segue. testo originale: Jean Nicolas pensò quanto fosse bizzarro quel suo perpetuo girovagare nel buio. Gli aveva affinato i sensi, tanto che poteva ormai vedere con il naso, con le orecchie, con la pelle. Con l’olfatto gli riusciva ad avvertire la vicinanza di un sentiero, di un ruscello o di un folto d’alberi, A volte gli sembrava perfino di saper rendersi conto dell’infoltire e diradare di un bosco, dell’elevarsi di un terreno o del suo avvallarsi. La pelle gli era diventata di una sensibilità elettrica. Percepiva l’avvicinarsi di un pericolo dall’instabilità del suolo sotto la pianta dei piedi, da un ramo che scricchiolasse lontano o da un silenzio colmo di presagi; sentiva di possedere le stesse capacità intuitive di un animale: tutte le potenze nascoste nell’istinto dell’uomo gli erano fiorite nella oscurità, acquistando la perfezione di uno strumento \…\

[Poi d’improvviso gli vengono alla mente le parole che accompagnarono gli ordini ricevuti per la sua missione alla ricerca del traditore (verosimilmente un partigiano informatore dei tedeschi).]

“Cerchi di scoprire e di isolare la falla. Cerchi di identificare il guasto \…\ ogni sua azione sarà decisiva”.

[Jean Nicolas sbuca in una radura, dove gli appaiono tre uomini che sostano attorno ad un pozzo. Non ha il tempo di avvertirli che non è un nemico che gli esplodono due colpi di pistola.]

[Fortunatamente non è colpito ma cade riverso per istinto, forse inconsciamente per far credere di essere stato ucciso. Quando però gli uomini, un macedone, un arabo il dottor Abdulah Alì Arache, un annamita* Ngo Dilm Timh, decidono spinti dall’arabo, di infierire con il colpo di grazia, si rivela dichiarandosi amico italiano sardo. *Abitante dell’Annam, regione dell’Indocina che forma la zona centrale del Vietnam, del quale dal 1945 è parte integrante. Il momento di rilassamento spinge tutti a ricercare un argomento per discuterne e dopo un breve accenno all’Europa che a detta dell’arabo non esiste più e a Dio che non è mai esistito, si dedicano a parlare sull’amore. Stabilito che, come afferma l’annamita, esistano migliaia di specie.

Il macedone (afferma che) c’è l’amore di una notte e quello di una vita. L’arabo, il dottor Abdulah Alì Arache, (ritiene che esiste l’amore) pel proprio Dio come quello per la propria razza. (L’incoerenza dell’arabo su Dio costringe questi a rettificarsi affermando che è) Il Dio europeo, Lui, è irrevocabilmente morto.

L’annamita Ngo Dilm Timh (riassume) C’è l’amore creatore.

Il macedone (gli fa eco) L’amore del cuore, soltanto del cuore (seguito dall’arabo) L’amore del nostro contrario e l’amore per il nostro doppio.

L’annamita (incalza) L’amore per il mare e l’amore per la montagna \…\ L’amore è soprattutto qualità dello spirito, l’amore è una fede.

L’arabo (replicò) No. L’amore è un frutto della mente. È una filosofia.

Il macedone (tronca ogni altro intervento in maniera pessimistica) Siamo tutti perduti, irrimediabilmente perduti… Ma adesso dormiamo.

[Jean Nicolas lascia la comitiva e si addentra tra i monti, poi si rende conto di aver smarrito la strada. Quando al di sotto gli si spalanca infine la grande distesa, gli apparve come essere di fronte all’Europa con vividezza stereoscopica. Gli si profilò un laghetto alpino e sul fondo un castello. Nel castello, privo di corrente elettrica e gas, trova ospitalità da un’anziana signora invalida su sedia a rotelle, che gli mette a disposizione i suoi due servitori, Felice e Germana. Prima di ordinare per rifocillarlo, chiede “Che cosa succede per il mondo”. Jean Nicolas accenna alla Russia, a Cassino e ai bombardamenti sulle città tedesche. La signora appare poco interessata nonostante la richiesta e lascia l’ospite ai servitori. Jean Nicolas è accompagnato in cantina, dove può riposarsi e mangiare. Poi, sfinito per la fame e per la stanchezza, accoglie compiaciuto la “grossa scodella fumante di zuppa di cipolle ispessita dall’olio e dal parmigiano \…\ accompagnata da un sottile fetta di pane abbrustolito”. Il pasto si arricchisce con un “anitroccolo cucinato al Madera. Seguono patate rigonfie e un’insalata di porri profumata all’aglio” Il tutto innaffiato con vino rosso.

Jean Nicolas afferma che l’Europa non è finita se ancora vi si può mangiare simili leccornìe. I due servitori entrano tra di loro in una polemica sull’Europa. Mentre Felice insiste nella tesi che dell’Europa non resta più niente.]

Germana, (definendolo imbecille, controbatte che) l’Europa non finirà mai. L’Europa non morirà mai. L’Europa è sempre l’intelletto e il cuore del mondo. Tutti gli altri, stanne sicuro, non sono che un’orda di selvaggi, di gigolos e di coolies *.

*Servitori indigeni

Felice (grugnì) L’Europa è una vecchia puttana dalle mammelle avvizzite. Ha perduto gioventù e freschezza, e di suo non possiede più che l’avidità nella lotta e un pugno di miseri ricordi \…\ Oggi l’Europa non conta più. Non è che un ammasso di rovine, una piccola appendice purulenta al margine dell’Asia\…\ L’Europa è una reliquia del passato; puzza come la carogna di un cammello.

[La polemica, talvolta acerba ma tra due individui che dopo tutto si volevano bene, infonde in Jean Nicolas una sensazione di stabilità e sicurezza.]

Felice Cos’è la storia? Soltanto causa ed effetti: un sistema antiquato viene abolito; gli si crea al posto un sistema nuovo. Non sarà né migliore né peggiore. Sarà diverso, ecco tutto.

Germana La storia non è soltanto una serie d’imperi che nascono, si sviluppano e scompaiono senza ragione. Non nego, Felice, che la storia rigurgiti di sangue e di follie, ma, ciò nonostante, prosegue in un’unica direzione, e quella direzione è l’unione e l’uguaglianza fra uomini.

(III – continua) – a cura di Ferruccio Gemmellaro, Storico critico – Meolo