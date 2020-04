Cinque notti a camminare (IV notte)

Al crepuscolo, Jean Nicolas riprende il cammino e si ritrova ad attraversare un ponte su di un torrente la cui riva opposta brulica di pecore col pastore seduto sotto un albero che pare dorma. Gli chiede la direzione per St. Jeoire e il pastore, dopo aspre parole come se non volesse rispondere, aggiunge inaspettatamente che se vuol raggiungere gli altri indica col pollice il Roc d’Enfer.

(Il pastore dichiara d’essere un profeta e annuncia, dignitoso e tranquillo, la catastrofe che colpirà le campagne e le città della Francia, che sarà invasa) da uomini neri, gialli, rossi tatuati, (che si batteranno nelle foreste di Francia). Cattedrali rovineranno. Città saranno distrutte. Non tutte. Molte\…\ E poi? Non vi sarà e poi.

[La frontiera è a non più di dieci miglia.

Jean Nicolas raggiunge il Roc d’Enfer presidiato da un gruppo di armati, dichiara d’essere dei loro e chiede d’essere condotto dal comandante al quale racconta la sua avventura surreale capitatagli a St Pierre de Rumily.]

(Il comandante tronca il colloquio mettendosi a sorridere) Così K. M. ti ha lasciato andare. Già!

[Jean Nicolas riflette su quegli uomini considerandoli una banda non regolare di maquisards.

Il capo è il polacco Zaba, chiamato il Grande, che cela un acuto malessere, c’è il giovane violinista serbo Jaroslav, il greco Issakides soprannominato Lucertola, il basco Oyarzibal e l’ebreo Schwartz.

Poi nota in disparte un vecchio molto depresso, sofferente, che è indicato come Vuillemin il cui figlio si era venduto ai tedeschi.

Gli uomini entrano in una discussione politico-geografica talvolta quasi nazionalistica.]

Jaroslav (serbo) I russi ci hanno già guadagnata la guerra. Tra breve sarà finita\…\

Oyarzibal (basco) I russi sono un’orda di asiatici\…\ ributtiamoli nelle steppe tra i loro laghi ghiacciati.

Jaroslav Parli come un fascista. I russi sono esseri umani, coraggiosi, semplici, spontanei, e hanno una grande anima, e il loro paese è un gran paese.

Issakides detto Lucertola (greco)\…\ solo una nazione ha avuto fin da principio la coscienza pulita ed è stata eroica senza discontinuità, questa nazione è la Grecia

Oyarzibal \…\ Sette anni fa un’altra guerra infuriava (guerra di Spagna) \…\ era il campo di battaglia dello spirito umano. È stata la vera guerra e la vera prova. E, se allora non fossimo stati traditi, questo nuovo cataclisma non starebbe oggi distruggendo l’Europa.

Jaroslav \…\ L’eroismo è una cosa sola: continuare a battersi quando si è sconfitti \…\ continuare a battersi perché nulla rimane nel cuore se non la volontà di resistere. Quale paese si è battuto a questo modo! Uno solo! Il mio! Non potete negarlo.

[Sopraggiunge dall’ombra del bosco un certo Moreau il quale porta notizie fresche e chiede chi è il giovane, riferendosi a Jean, ma gli rispondono tranquillizzandolo.

Questi riferisce confermando alcune informazioni e che hanno preso il loro compagno Lamoureux; Zaba si augura che non riescano a farlo parlare.]

[La narrazione si articola ancora con discussioni tra gli uomini.

Appare un nuovo personaggio, detto il Pellicano, che conduce con sé il giovane figlio di Vuillemin (il vecchio), preoccupato e tremante.

Dopo un interrogatorio, Zaba (il capo polacco) comprende che aveva tradito e ordina di fucilarlo.

In questo capitolo Zorba appare molto sofferente e Jean Nicolas ne comprende il motivo quando costui chiama Schwartz (l’ebreo) per medicarli un piede dove presenta una grave ferita che non si rimargina e che non può essere ben curata con i mezzi a disposizione.]

Zaba (nel distrarsi forse dal male, interviene in una discussione tra gli uomini con un argomento di sapore filosofico la cui morale è che) Noi torturiamo e tradiamo affinché le anime possano alfine indignarsi contro la tortura e il tradimento. Soffochiamo la nostra umana dignità perché esse imparino la necessaria dignità. Trucidiamo la nostra umiltà per insegnare il significato dell’umiltà.

Moreau La menomazione del nostro spirito sarà tragica.

Zaba ma necessaria.

Zaba (racconta che quando era in campo di concentramento, esso era suddiviso in due settori, nell’uno gli europei e nell’altro solo i russi e descrive come i tedeschi eliminavano via via i russi con atroce vendetta, ammucchiando i corpi in maniera oscena sia da vivi sia nella fossa comune.)

Jaroslav (racconta a sua volta della fine orrenda di un suo amico, Dimitri, docente di geometria, le cui torture tedesche, prima che sopraggiungesse la morte liberatoria, gli avevano strappato gli occhi, il naso e la mascella inferiore.)

Il serbo (quasi a se stesso chiese che cosa vuol dire coraggio quando si è consci che questo condurrà sicuramente alla morte. Esprime un’idea forse mistica affermando che ove il cuore di un uomo si tramuti in quello di un eroe, egli diventa parte integrante dello spirito della sua razza e conclude) tutta la pazienza della sua gente (di Dimitri) – sono generazioni intere di pacata sopportazione – gli fluiscono nel corpo facendogli apparire il suo soffrire e la sua stessa morte cose di nessuna importanza \…\

[La parte più profonda nella notte sta ormai andando via – Pellicano (l’ultimo arrivato) era entrato nel castello e il vecchio Vuillemin era scomparso – quando alcuni aerei effettuano improvvisamente un basso passaggio attaccando il luogo a fuoco.

Jean Nicolas si risveglia sofferente per le ferite ormai a giorno avanzato e capisce che intorno a sé c’è solo morte. Nel delirio crede di conversare con il giovane serbo Jaroslav che invece è immobile, morto, al suo fianco.]

