“Ci è arrivata conferma che due dei campioni analizzati sono risultati positivi, il che non sposta il problema di una virgola perché queste due persone quando hanno saputo di aver contratto il Coronavirus eranoe lo hanno contratto al di fuori di Carapelle”. Lo ha spiegato ieri il sindacoin un video messaggio sui social.

Il primo cittadino aggiunge anche che: “Non ci sono soggetti della comunità di Carapelle che hanno avuto contatti con i due, marito e moglie, che vivono nella stessa abitazione. In questo momento il problema è estremamente circoscritto, stanno bene, non hanno grosse problematiche”. E conclude: “Stiamo sanificando le strade e distribuendo le mascherine ma c’è ancora troppa gente in giro. Quando questa emergenza finirà chiuderemo le attività che non hanno rispettato le regole”.