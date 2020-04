Tre infermieri sono giunti presso l’ospedale “Riuniti” di Foggia per rinforzare il personale sanitario. I tre provengono da Roma, Frosinone e da un comune della Campania. Foggia rimane la zona più colpita dai casi di contagio (se si esclude Bari in proporzione alla popolazione) con 405 nella provincia e 3 decessi accertati ieri su 5 totali (33 dall’inizio dell’emergenza) e quindi con una elevata necessità di avere rinforzi per fronteggiare la pandemia.

Fonte: Oltrefreepress.com