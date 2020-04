Coronavirus: tutti “siamo poesia” di Alexis, a San Marco in Lamis

di, filosofo e scrittore-poeta dell’800 americano. Lo è anche nel caso del silenzio – solitudine generato attualmente in ogni dove dal Coronavirus. E alla luce di questo che si spiega la poesia odierna messa su di getto da, poeta sammarchese, in occasione dell’ultimo ‘affaccio’ dalla finestra del Papa su piazza, deserta e silenziosa come non mai per l’assenza di fedeli. Sta seduto sulla sedia per pregare ed impartire la sua Santa Benedizione urbi et orbi. La visione provoca nell’autore una forte ed amara emozione. Quella di sentirsi solo ed impotente di fronte a questo male terribile e sconosciuto che investe l’intera umanità. Ci si accorge di essere poco più che un granello di sabbia sbattuto dalla tempesta alla merce’ di qualcosa di grande, anzi di apocalittica dimensione per l’esistenza stessa del mondo e dell’uomo. Tutto questo ci fa solo sentire e non ragionare, come se fossimo noi stessi poesia, ossia un dolce ed avvertito brano, strofa, rima perfettamente baciata e ritmo cadenzato insieme, parte integrante di quella stringente e pregnante musica che avvolge l’Universo, in attesa forse dell’arrivo delbiblico, giudice e salvatore. Non solo, ma ciascuno uomo – secondo il nostro poeta – avverte in sé un pizzico di creatività, quella stessa che ci viene da parte dell’, che ci permette di farci sentire fratelli nella grande vasca del mondo e ci fa colloquiare, seppure distanti, con gli altri uomini, con la famiglia, con i suoi componenti con i quali, come se fossimo vicini, ci parliamo, ci vediamo e raccontiamo, grazie anche ai social e alle tecnologie moderne di comunicazione. Così trascorrendo la giornata, il “ resto a casa”, secondo il poeta, ci rende forti e diventa poesia. Ecco la “creazione” del nostro poeta nel suo insieme:<

di Antonio Del Vecchio, 02 aprile 2020