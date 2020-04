Covid-19, Sindaco Monte S. Angelo: “Emergenza sanitaria sempre più emergenza economica”

“Questa emergenza sanitaria sta diventando sempre più un’emergenza sociale ed economica. Siamo operativi da settimane e ora mettiamo in campo soluzioni per l’emergenza sociale e a breve presenteremo anche risposte forti e concrete per le attività commerciali per far fronte all’emergenza economica”. È, che presenta l’avviso per la concessione dei buoni spesa e tutte le misure attivate.

▶️ ZONA ROSA, DA 6 A 10 POSITIVI – “Da 7 giorni siamo nella ‘zona rosa’, abbiamo cioè da 6 a 10 casi positivi. Siamo stati bravi, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

▶️ PRESIDENTE CONTE: “MISURE RESTRITTIVE FINO AL 13 APRILE” – Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato poche ore fa in conferenza stampa di aver firmato il nuovo DPCM che prolunga le misure restrittive fino al 13 aprile.

▶️ RISORSE A DISPOSIZIONE – “Abbiamo 105 mila euro stanziati dal Governo e 35 dalla Regione Puglia. Da domani, inoltre, sarà attivo il nostro conto corrente dedicato istituzionale per il Fondo di solidarietà alimentare”.

▶️ AVVISO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA – “Le domande si potranno presentare da lunedì 6 e fino al 10 aprile presso l’Ufficio dei servizi sociali. Tutti i cittadini in possesso dei requisiti riceveranno buoni spesa per un valore di € 100,00”. Domani saranno pubblicati sui canali informativi istituzionali l’avviso e il disciplinare per tutti i dettagli.

▶️ LE MISURE ATTIVE – “Con la Giunta e l’intero Consiglio comunale abbiamo messo in atto il sistema integrato di supporto alla popolazione per questa emergenza” – ha spiegato il Primo cittadino.

Si tratta, nello specifico, di tre misure:

1. interventi di solidarietà alimentare (come buoni spesa e potenziamento degli empori e banchi alimentari cittadini)

2. interventi domiciliari (spesa e farmacia per over65)

3. interventi socio-sanitari (consegna farmaci salvavita ASL e taxi sociale)

▶️ “A BREVE RISPOSTE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI” – In chiusura il Sindaco d’Arienzo anticipa che a breve saranno rese pubbliche “risposte forti e concrete per le attività produttive”.

🔴 DOMANI – GIOVEDÌ 2 APRILE – SUL PORTALE E SUI CANALI SOCIAL ISTITUZIONALI SARANNO PUBBLICATI L’AVVISO E LE INFORMAZIONI UTILI PER RICHIEDERE I BUONI SPESA.

#MonteSantAngeloComunica | Unisciti al gruppo Telegram per restare sempre aggiornato

https://t.me/MonteSantAngeloCOMUNICA