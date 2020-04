“Ecco i finalisti della terza edizione di FameLab in Capitanata”

Foggia ha i suoi finalisti. Nonostante il rallentamento delle procedure concorsuali dovute all’emergenza Covid-19, la selezione si è svolta lo stesso, seppure, in maniera telematica. Nei giorni scorsi i vincitori delle preselezioni pugliesi sono, infatti, stati invitati a inviare un contributo video, valutato dalla giuria composta dalFameLab è il format internazionale di divulgazione scientifica, nato da un’idea del Festival della Scienza di Cheltenham, promosso dale approdato in Italia grazie ache coordina l’iniziativa a livello nazionale.

L’Università di Foggia, istituzione capofila, ha promosso la sua terza edizione, in collaborazione, anche quest’anno, con l’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, l’Università del Salento e l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Bari e con il patrocinio del Comune di Foggia. Alla finale telematica pugliese hanno partecipato 16 concorrenti, selezionati durante le preselezioni organizzate, nei mesi scorsi a Bari, Lecce e Foggia. La giuria, dopo aver valutato chiarezza, contenuti e carisma della performance immortalata in 3 minuti, ha scelto i vincitori della finale made in Puglia che sono Rosa Roberta Caporusso, prima classificata e Alessia De Luca, seconda classificata.

Rosa Roberta Caporusso (Preselezione di Foggia) è una specializzanda in Anestesia e rianimazione presso l’Università di Foggia ed è istruttore di simulazione avanzata; si occupa di didattica in simulazione nell’ambito dell’emergenza urgenza presso il centro di simulazione SkillLab dell’Università di Foggia. Ha 32 anni, con l’hobby per la pittura e il bricolage.

Alessia de Luca (Preselezione di Bari) laureata in Scienze della Natura presso l'Università di Bari sta completando presso lo stesso Ateneo anche il suo percorso di laurea specialistica in Scienze delle Natura e dell'Ambiente dedicandosi ad una tesi in Ecologia marina. Ha 25 anni ed è appassionata di scienze, di escursioni e con l'hobby di scrivere poesie.

“È stato molto difficile organizzare questa finale in momento storico così complicato per tutti – ha dichiarato il prof. Arcangelo Liso, referente scientifico per l’Università di Foggia, Ateneo capofila -. Abbiamo deciso, però, di procedere dando una dimostrazione importante di coesione e di organizzazione del nostro Ateneo, che ha lavorato per questo evento in tutte le sue componenti: docenti e personale amministrativo. I candidati da parte loro hanno dimostrato grande impegno e passione. Come medico e come ricercatore sono sicuro che la ricerca scientifica, insieme al senso di responsabilità di tutti, ci farà superare anche questa emergenza. Il valore della ricerca scientifica e il valore del rispetto e della cura del prossimo ne saranno accresciuti”.

I 22 finalisti parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza e, successivamente, alla finale nazionale che quest’anno si svolgeranno in data e secondo modalità in via di definizione.

Schede biografiche dei membri della Giuria per la finale pugliese 2020:

Prof. Arcangelo Liso, phd in “Biotecnologie nel trapianto di midollo osseo umano”, è professore Associato di Ematologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Il suo principale campo di ricerca è rappresentato dallo studio delle interazioni tra sistema immunitario e tumori. E’ inventore di tre brevetti a titolarità UNIFG, autore di numerose pubblicazioni internazionali e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. È Referente dipartimentale per le attività di Terza Missione e membro della Commissione Terza Missione di Ateneo, nonché Referente scientifico per il terzo anno consecutivo della selezione pugliese di FameLab Italia.

Dott.ssa Rosa Porro, referente del centro di eccellenza per la Sostenibilità dell’Università degli Studi di Bari, esperta di crowdfunding, fundraising e project management. La laurea in economia aziendale le ha permesso di poter collaborare con le SpinOff dell’Università e relazionarsi con strutture private e pubbliche a livello internazionale.

Dott.ssa Maria Serena Chiriacò ha conseguito il dottorato di ricerca in “Sistemi e tecnologie intelligenti” presso l’Università del Salento. Dal 2012 lavora come ricercatrice post-doc presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Lecce e da gennaio 2019 è ricercatrice di ruolo presso l’Istituto di Nanotecnologie del CNR (CNR-Nanotec). Le sue maggiori competenze vertono nel campo dei Lab-On-Chip relativi a diagnosi e metodi di microfabbricazione, oltre che nel campo della progettazione, fabbricazione e applicazione di biosensori, in particolare di dispositivi SAW ed elettrochimici. È coautrice di 20 pubblicazioni scientifiche e lavora in diversi progetti di ricerca italiani ed europei.

Dott. Giuseppe Donghi, semiologo di formazione, si occupa di comunicazione della scienza e di divulgazione scientifica. Ha insegnato in molteplici Università, tra cui l’Università di Bergamo, la Luiss e l’Università di Roma La Sapienza. Ha organizzato per conto della Fondazione Sigma-Tau ventitré edizioni di Spoletoscienza al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ha curato le “Lezioni Italiane” per gli Editori Laterza, ha collaborato con Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano e al Teatro Stabile di Torino; ha organizzato eventi scientifici per l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dal 2009 ha fondato la società “Et Caetera consulting srl”, per conto della quale organizza eventi culturali. È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali.

Guarda i video:

Rosa Roberta Caporusso, I classificata https://www.youtube.com/watch?v=fR0Kue10aO0

Alessia De Luca, II classificata https://www.youtube.com/watch?v=r9MwATWHzwA