Evanghelia, “Rinascere a 74 anni, dopo 23 a combattere contro un carcinoma endometriale”

. È la storia di Evanghelia, ex insegnante di Castelnuovo della Daunia. Sembrava una partita vinta, poi la ricomparsa del tumore nel 2017. Ma era troppo rischioso procedere all’asportazione del tumore e si è pensato di contrastarlo con chemioterapia e radioterapia. Non è bastato. La massa tumorale è raddoppiata. Poi l’incontro con Giuseppe Laurelli, direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza . Ha rivalutato il caso, ha cambiato approccio e con determinazione e coraggio ha illustrato una nuova strategia per l’intervento. «Abbiamo intravisto una possibilità. Quella di accedere alla massa tumorale senza passare attraverso la cavità addominale ed evitando così gli intestini fusi fra loro dalle numerose aderenze causate dai precedenti interventi e indeboliti dai trattamenti radiochemioterapici – spiega il primario, da pochi mesi a capo dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’IRCCS # CasaSollievodellaSofferenza – . È stato un intervento lungo e complesso ma siamo molto soddisfatti del risultato».

«Grazie a tutti, al direttore Laurelli e ai colleghi chirurgi Carla Sonsini e Antonia Iacovelli, che assieme allo staff di sala operatoria hanno eseguito l’intervento – ha concluso Rosa –. In piena emergenza #coronavirus ci siamo sentiti al sicuro. Vogliamo rivolgere un grazie sentito anche alle Unità di Ginecologia e Rianimazione I. Con la vostra competenza e dedizione ci avete dato coraggio». Infine l’appello del primario rivolto ai casi urgenti: «non rinunciate a curarvi. Siamo pronti e preparati ad accogliere in tutta sicurezza le pazienti che non possono procrastinare interventi e ricoveri per questioni di urgenza. La tempestività è un fattore fondamentale».

(Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo)