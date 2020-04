Foggia, bomba a RSA “Il sorriso”: ecco l’uomo che ha piazzato l’ordigno (VIDEO)

Foggia, 02 aprile 2020. Stamani il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha presieduto una riunione di Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia in Prefettura, in merito all’esplosione di un ordigno che ha danneggiato, ieri pomeriggio, la serranda di ingresso del centro diurno per anziani “II Sorriso di Stefano”, della Societa Cooperativa Sociale “Sanità Piu'”, del “Gruppo Telesforo—Universo Salute”.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati anche gli episodi intimidatori che hanno riguardato dall’inizio dell’anno le persone offese dai reati, titolari delle stesse strutture. Il Prefetto, sentiti i vertici delle Forze dell’Ordine, ha disposto un’ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e tutela in atto. Sugli episodi che hanno interessato i fratelli Vigilante sono in corso indagini da parte delle Forze dell’Ordine dirette dalla competente Autorità Giudiziaria. Sul punto, il Prefetto, condannando fermamente l’episodio, ha espresso “vicinanza e solidarietà nei confronti delle persone offese dalle condotte criminose”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI