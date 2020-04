Foggia, imprenditore in giro per raccogliere fondi per ospedale: multa di 500 euro

Era in giro per consegnare in alcuni punti vendita magliette a scopo benefico e si becca una multa di 500 euro dalla Polizia. È quanto accaduto a Foggia ad un imprenditore locale promotore dell’iniziativa “”, patrocinata dal Comune che prevede una raccolta fondi in favore del reparto di terapia intensiva del Policlinico Riuniti. “Una pattuglia della polizia mi ha fermato tra piazza Umberto Giordano e via Matteotti. Nonostante abbia mostrato agli agenti sia le maglie, sia il salvadanaio per raccogliere le offerte dei cittadini, i poliziotti hanno provveduto ugualmente a multarmi di 500 euro”, racconta l’imprenditore. Dalla questura hanno fatto sapere che “il verbale sarà annullato non appena il nome dell’imprenditore sarà inserito negli elenchi delle persone autorizzate a circolare”. Fonte: bari.ilquotidianoitaliano.com