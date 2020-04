iorestoaperto.it “Ecco come scoprire le attività che continuano a lavorare”

La piattaformasegnala le attività che, in questa fase di chiusure forzate, continuano a svolgere il proprio servizio perché trattano beni di prima necessità. Al tempo stesso consente ai clienti di saperee offre le informazioni utili per mettersi in contatto con loro. “Abbiamo pensato – spiegache ha sviluppato la piattaforma – di poter dare unsia, sia a tutti coloro che hanno bisogno. Crediamo sia unperché i bisogni di ciascuno possano essere soddisfatti in modo semplice e nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza. Se le persone organizzassero il proprio tempo prima di uscire di casa, eliminando i tempi di inutili attese, la possibilità di contagio diminuirebbe”.

Chiunque può inserire sul sito un’attività, i titolari delle stesse ma anche un semplice cittadino, inserendo le informazioni di contatto e permettendo ai clienti di ricevere, prima di recarsi fisicamente sul posto, notizie sulla presenza della merce desiderata, sugli orari di apertura e su tutto quello di cui si ha bisogno. Inoltre, in questo modo, sarà possibile, per gli esercenti svolgere le proprie attività evitando assembramenti dei clienti. L’adesione alla piattaforma è completamente gratuita. “Crediamo – ribadisce Foschi – che iorestoaperto.it possa essere un servizio utile, in un momento particolarmente complesso. Ciascuno deve fare la propria parte e noi vogliamo contribuire a rendere più semplice e sicuro il lavoro di quanti, a prezzo della propria sicurezza, continuano a svolgere quelle attività fondamentali per la vita di tutti noi”.

Link: www.iorestoaperto.it