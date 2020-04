Landella arrabbiatissimo “Ho chiuso parchi e sigillato panchine, adesso basta..” (VD)

#restateacasa ❌❌❌ ADESSO BASTA!!! ❌❌❌Occorre evitare gli assembramenti di persone ed uscire di casa!Solo così possiamo tutelare il benessere della collettività foggiana!#insiemecelaferemo #restateacasa 🇮🇹 Pubblicato da Franco Landella su Giovedì 2 aprile 2020

“Non ho mai voluto commentare i provvedimenti di Conte ma adesso come sindaci siamo stanchi, lo dico in quanto vicario Anci Puglia. Non è possibile che ci siano provvedimenti che lasciano finestre aperte come la possibilità di fare footing, uscire a fare passeggiate. Abbiamo segnalazioni dei cittadini che vanno più volte al supermercato o al tabacchino. Ho chiuso i parchi, messo i sigilli alle panchine, non ce la facciamo più se non ci sono provvedimenti che dicono di stare a casa. Scusate se mi sono arrabbiato, ve lo dico solo per il bene vostro, dei foggiani, ce la faremo ma ci dobbiamo impegnare tutti”. Questo il messaggio del sindaco Franco Landella in un video.