Landella “Bomba a Foggia, un forte abbraccio a Luca e Cristian Vigilante”

del Sindaco di Foggia, Franco Landella, alla famiglia Vigilante in seguito all’attentato dinamitardo avvenuto nella giornata di ieri. ” Il rumore della bomba che ha scosso i cuori dei foggiani è la triste conferma che la delinquenza non viene messa in quarantena neanche dal virus Covid 19. Foggia e i foggiani, ancorché stanchi e provati già da questa difficile emergenza sanitaria e sociale, non hanno nessuna intenzione di abbassare la testa di fronte a questi atti vigliacchi e infami. Non riuscirete mai a fermare la forza ed il coraggio di chi vuole costruire un futuro migliore per questo territorio.“.