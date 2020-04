Manfredonia, 1 nuovo positivo al Covid-19. 29 casi in totale, 115 in quarantena

Totale casi positivi nel Comune di Manfredonia 29 (di cui 3 deceduti). Totale persone in quarantena 115

“Come da comunicazione del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numerodei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 18:00 della data odierna, dall’iniziodell’Emergenza Covid-19 risultano:“. Sono i numeri ufficiali relativi all’emergenza Covid-19 riguardante il Comune di Manfredonia, con dati al 02.04.2020, ore 18. (

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. EMERGENZACOVID-19. Prosegue incessante il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili: Numero di riferimento del C.O.C. 0884.542913

SERVIZIO CONSEGNA SPESA ALIMENTARE E FARMACI A DOMICILIO: Numero di riferimento 0884.273921, attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

DONAZIONE ALIMENTI: Beni alimentari (di ogni genere) e non alimentari (detersivi, beni di consumo alla persona). Famiglie servite in data odierna: 126 (Consegna pacchi CARITAS).

Bollettino epidemiologico regionale, 02.04.2020 ore 18. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 2 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.345 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 131 casi, così suddivisi: 45 nella Provincia di Bari; 10 nella Provincia Bat; 17 nella Provincia di Brindisi; 12 nella Provincia di Foggia; 32 nella Provincia di Lecce; 15 nella Provincia di Taranto; Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 16.654 test. Salgono a 65 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.077 così divisi: 700 nella Provincia di Bari; 126 nella Provincia di Bat; 208 nella Provincia di Brindisi; 502 nella Provincia di Foggia; 353 nella Provincia di Lecce; 163 nella Provincia di Taranto; 20 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.