Manfredonia. Avviso pubblico per la miglioria dei posteggi nelle aree mercatali

Avviso pubblico per la miglioria dei posteggi nelle aree mercatali, riservato ai concessionari di posteggio.

Si avvisano i titolari di concessione di posteggio nelle aree mercatali, che, in esecuzione della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 04-03-2020, è stato pubblicato il 02-04-2020 l’Avviso Pubblico per la presentazione di istanze di miglioria dei posteggi nei mercati settimanale zona Scaloria, rionale di Via Santa Restituta e rionale di Via Daunia e Largo Bari (zona Croce), riservato agli operatori di commercio su aree pubbliche titolari di concessione di posteggio presso gli stessi mercati.

Gli operatori interessati possono presentare la domanda entro il 17-05-2020, utilizzando il modello allegato.

Allegati

√ Bando per miglioria mercati – Formato file .pdf

√ Domamda_miglioria_Settimanale – Formato file .doc

√ Domanda_miglioria_Giornalieri – Formato file .doc

Il Dirigente Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda – 02/04/2020 ore 17:25