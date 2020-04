Manfredonia, cittadino “Garanzia giovani: qui attendiamo ancora i soldi”

, 02 aprile 2020. “Buonasera StatoQuotidiano. Comprendo la situazione di Covid-19 ma vorrei segnalare il mancato pagamento di garanzia giovani. Ho svolto il tirocinio un anno fa e oggi ancora non vedo un un’ombra di pagamento. Ora mi chiedo, chi ha chiuso l’attività lo stato da 600 euro, danno bonus chi ha problemi economici e capisco in questo periodo: ma io che ho lavorato e non sono stato pagato? 6 mesi di lavoro senza 1 euro e vergognoso. Regione Puglia i soldi di questi ragazzi dove sono?”. E’ quanto scrive un cittadino a StatoQuotidiano.it.

#M5S invia una nota all’assessore Leo. “Sbloccare i pagamenti di ‘Mi formo e lavoro’ e ‘Garanzia Giovani’ fermi da mesi”. “Ogni giorno leggiamo roboanti annunci da parte di Emiliano e dei suoi assessori su stanziamenti straordinari di milioni di euro per fare fronte alla situazione attuale. Dal contributo affitti al reddito di dignità l’annuncite regna sovrana su sito e canali social. Peccato che poi c’è chi aspetta da oltre 8 mesi di essere pagato dalla Regione Puglia per misure come ‘Mi formo e Lavoro’ o ‘Garanzia Giovani’, chiedendo solo quello che gli spetta di diritto. Segnalazioni in questo senso ci arrivano da ogni parte della Puglia e di certo i ritardi non possono essere legati solo all’emergenza Covid-19 dal momento che li denunciamo da tempo. Abbiamo depositato interrogazioni, fatto note e ogni genere di segnalazione all’assessorato, ma niente si è mosso nonostante telefonate piccate e le rassicurazioni dell’assessore Leo. Stamattina abbiamo inviato una nota all’assessorato per chiedere di sbloccare i pagamenti di “Mi formo e Lavoro”, “Garanzia Giovani” e delle diverse Misure destinati a chi ha lavorato o seguito attività nei mesi scorsi, prima del blocco dovuto al Coronavirus. Abbiamo anche sollecitato l’assessorato a trovare soluzioni alternative per queste settimane nelle quali alcune attività legate alla formazione e alle politiche attive sono state prima sospese per poi riprendere in parte, come ad esempio la FAD”. “Capiamo la scarsità di personale in assessorato, ma a pagare non possono essere i giovani costretti da tempo a convivere con ritardi cronici che pesano ancora di più in una situazione come quella che stiamo vivendo. Per questo chiediamo di accelerare le tempistiche per le liquidazioni delle indennità per i tirocini formativi già espletati nei mesi scorsi. Prima degli annunci servono provvedimenti concreti”.