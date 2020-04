, 02 aprile 2020. “Buongiorno, a seguito della vostra notizia, lo staff della Despar ex cinema di via torre Santa Maria in Manfredonia, ha provveduto ad effettuare una raccolta fondi interna con contestuale spesa di prodotti per Celiaci. Nella circostanza in data 01.04.2020 si è provveduto al trasporto della spesa presso la chiesa Sant’Andrea ove è ubicata la Caritas cittadina. Distinti saluti”.

Lo staff Despar ex cinema.