Mastrulli “Non sarebbe opportuno il tampone a tutti i lavoratori delle Carceri e dei Nuclei?”

. In seguito alla “lotta continua nelle carceri italiane e pugliesi” originate dalle sommosse per l’emergenza sanitaria del Coronavirus, attraverso una nota stampa “il Sindacato Co.S.P. richiede il Commissariamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dei Dirigenti generali dei rispettivi Provveditorati per le inadempienze, i ritardi e i probabili danni arrecato dal mancato immediato e tempestivo intervento nei confronti dei loro stessi lavoratori, tutti, Operatori della Sicurezza e delle Funzioni Centrali”.

Il dr. Mimmo Mastrulli “Nelle regioni del Nord Italia, come il Piemonte, erano state bloccate le traduzioni ma adesso, specialmente verso Torino reparto psichiatrici, sarebbero riprese da alcuni giorni”. “Quello che appare interessante chiedersi è se i detenuti e il personale di Polizia NOTP, prima e dopo la movimentazione su strada, siano stati sottoposti o meno al tampone facendo conoscere il relativo esito compresa la sanificazione e mezzi utilizzati come la norma prevede”. “Da giorni chiediamo ai Provveditori, Direttori e Comandanti di reparto per le loro dirette responsabilità come datori di lavoro, come Ufficiali di Pubblica Sicurezza, se in attuazione ai DPCM vigenti non si ritenga di dover fare sottoporre tutti i Lavoratori delle Carceri e dei Nuclei a Tampone al fine di verificare eventuali possibilità di soggetti asintomatici o, peggio ancora, di ipotesi positive che certamente sarebbe deflagrante per la collettività senza ad oggi ricevere risposte diversamente dalla regione Toscana, Umbria e Campania”.