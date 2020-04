Matera, rilievi per la sinagoga più antica (forse) d’Europa

“A Matera potrebbe trovarsi la sinagoga più antica d’Europa risalente a prima della nascita di Cristo”.. Segni “inequivocabili” dello spazio per l’adunanza religiosa degli Ebrei sono stati riconosciuti a novembre 2019,in una grotta del Sasso Caveso in via Madonna delle Grazie, da due rabbini(Bruno Fiszon e Herscel Gluck).Quest’ultimi hanno visitato il luogo dove,secondo alcuni studi,fino al XVI secolo sorgeva un quartiere ebraico prima che le truppe spagnole scacciassero la comunità ebraica dai territori del Regno.A giudizio dei due rabbini,viste le tracce rinvenute dentro la grotta, si “ tratta senz’altro di una sinagoga a giudicare dall’altare,il bagno rituale,iscrizioni e simboli della religione ebraica”. Per accertarne la veridicità ,recuperare la struttura e metterla a disposizione della comunità ebraica mondiale,i vertici comunali si attivano per mettere in opera rilievi e quant’altro degli ambienti.

I professionisti materani,Enzo Viti e Mariateresa Lupo, comunicano al Comune di poter svolgere presso il sito le attività seguenti : pianta generale dei due ambienti e riproduzione grafica e analogica,schizzi prospettici e assonometrici,sezione longitudinale del civico 8 e civico 9,foto interne ed esterne di particolare rilievi dei civici 8/9.Il costo? Quattromila euro al netto di ritenuta d’acconto. Il Comune accetta la proposta che verrà eseguita in trenta giorni dalla data di comunicazione dell’incarico.

A cura di Nino Sangerardi, 02 aprile