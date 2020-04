RSA, Zullo “Si sta perdendo tempo: fare tamponi a tutti gli operatori sanitari”

“Non saranno focolai nel senso stretto del termine, ma potrebbero diventarlo ben presto: nelle RSA si sta perdendo tempo!, che li espone al maggior rischio di complicanze fatali da infezione da COVID-19 e sulla scorta delle esperienze delle Regioni precocemente colpite dalla pandemia, ritiene indispensabile effettuare in maniera sistematica tamponi a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari e dotarli dei dispositivi di protezione individuale”.

“La Puglia negli ultimi giorni ha visto incrementare i casi di soggetti positivi proprio per focolai di infezione in alcune RSA ma ad oggi quanto previsto dalla Circolare Ministeriale e ci riferiamo alla sistematicità dei tamponi sugli operatori e alla fornitura di DPI non è osservato. La Puglia effettua solo 38 campioni ogni 10mila abitanti, un numero decisamente esiguo e si ha la necessità di incrementare il numero giornaliero di tamponi. Si abbia la consapevolezza dei gravissimi rischi di diffusione dell’infezione che non possiamo permetterci perché avendo le RSA chiuso le strutture agli ingressi esterni, gli unici che potenzialmente possono essere vettori del virus sono gli operatori ovviamente loro malgrado e abbiamo il dovere di proteggerli e attraverso loro proteggere gli ospiti”.