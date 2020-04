Salvini “Anche a Foggia mancano mascherine e camici, Emiliano e Conte: intervenire”

Roma. “Niente mascherine e camici. Anche dall’ospedale di Foggia mi segnalano la mancanza di dispositivi di protezione per i medici, per gli infermieri e per il resto degli operatori sanitari.: chiedo al governo di intervenire tempestivamente, perché da Nord a Sud è un problema che si presenta quotidianamente. E chiedo al governatore Michele Emiliano di esprimere concreta solidarietà a chi combatte in prima linea”. Lo ha detto il leader della Lega,

PUGLIA. AGGIORNAMENTO SU FORNITURE DPI 01/04/20. Il dirigente della Protezione civile regionale, Antonio Lerario, informa che sono arrivati questa sera all’aeroporto di Bari Palese due aerei: un Dornier 238 dell’Aviazione dell’Esercito Italiano e un ATR 42 della Guardia Costiera che hanno scaricato per conto della Protezione civile nazionale materiale per l’emergenza Covid 19. Il materiale è stato trasportato ai depositi di transito con mezzi dell’Esercito per la immediata distribuzione a cura della Protezione civile regionale. Risultano arrivate: 15.000 mascherine FFP2 (DPI), 4.000 mascherine chirurgiche, 20 colli di bende non DPI tipo Montrasio. Il fabbisogno quotidiano della Puglia è di 33.500 mascherine tipo FFP2 e di 135mila mascherine di tipo chirurgico.