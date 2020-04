Sindaco Crisetti “Padre Pio, affido a te la nostra città: proteggila” (VIDEO)

“O glorioso Padre Pio, in quest’ora di angoscia e desolazione, affido a te la nostra città e la pongo sotto la tua protezione con il gesto simbolico di lasciare alla tua custodia il gonfalone municipale. Intercedi ancora per il nostro popolo, che hai amato e che promettesti di ricordare «sempre» nelle tue «povere preghiere, implorando per esso pace e prosperità». Rinnova, in quest’ora di tribolazione, per noi e per il mondo intero, la tua ardita preghiera «a Dio giudice»: «”.

E’ quanto ha letto oggi il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, che questo pomeriggio ha portato il gonfalone del Comune di San Giovanni Rotondo sulla tomba di San Pio per affidare la città al Santo, alla presenza del vescovo Padre Franco Moscone e fra Francesco Dileo, rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie e della chiesa di San Pio da Pietrelcina.