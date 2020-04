Zapponeta, “Anche una sola mascherina in più può essere importante”

, 02 aprile 2020. “Ieri pomeriggio, l’associazione -Fratres Zapponeta “San Michele Arcangelo”- ha donato alla comunità di Zapponeta una fornitura di 200 mascherine chirurgiche, per fronteggiare una carenza che mette a rischio tutti nella lotta contro il coronavirus. Le 200 mascherine sono state consegnate ai Carabinieri ed ai Vigili urbani (che provvederanno a distribuirle, durante il loro lavoro di controllo del territorio, a chi ne è sprovvisto), al personale sociosanitario della Crap “Il Girasole” (perché se il virus entra in residenze assistenziali come questa, potrebbe infettare tutti e fare una strage, come è già successo negli altri paesi) e ad alcuni cittadini (compresi i donatori di sangue)”. “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. #insiemecelafaremo 💪🏻