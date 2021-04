Bordo: “Speranza non sei solo, tutti al tuo fianco contro questi vigliacchi”

Manfredonia, 02/04/2021 – “Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia, tu vuoi affamare l’Italia … noi prima o poi ti spelliamo vivo”; “sei … da schiacciare da calpestare da odiare e da ammazzare appeso a testa in giù..”; “la pagherete cara per tutto il terrore che state facendo”, “vi pentirete di essere nati”, “la vostra fine è vicina”; “se non lo capisci con le buone così posso anche … fartelo capire nell’altro modo … più brutale”; ”Signor ministro presto ci vedremo o in tribunale o in obitorio…”.

Il ministro in questione, è quello della Salute, Roberto Speranza, bersaglio di molte e-mail di minaccia arrivate negli ultimi mesi. Per questo sono state indagate, per minaccia aggravata, quattro persone ritenute responsabili di aver inviato al ministro, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose frasi violente con avvertimenti e intimidazioni, tutte riferite alle misure e restrizioni governative adottate per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19.

“Caro Roberto Speranza non sei solo. Siamo tutti al tuo fianco contro questi vigliacchi. Conoscendoti, sono certo che non saranno queste minacce a intimidirti. Vai avanti con tutta la determinazione necessaria. C’è bisogno del tuo prezioso lavoro per sconfiggere il virus”.

Così su Twitter Michele Bordo Vice-Presidente dei deputati del PD.