Foggia Covid, rianimatrice “In ospedale solo casi più gravi e c’è chi muore in casa”

Foggia, 02/03/2021 – (repubblica) “In questa terza ondata le richieste di soccorso che arrivano al 118 sono elevatissime e i posti letto Covid sono diventati insufficienti. Abbiamo i pronto soccorso e i reparti pieni in tutta la regione. Accade così che soltanto i pazienti molto gravi possano essere portati in ospedale, mentre una alta percentuale di pazienti viene lasciato a casa dal 118″. Gilda Cinnella è a capo dell’unità operativa di Rianimazione al Policlinico di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza è in prima linea. “Adesso — dice — noi medici siamo veramente stremati”.

Che cosa sta succedendo?

“Partiamo da una considerazione: in provincia di Foggia, almeno fino a questo momento, perché la situazione cambia in continuazione, la pressione sul sistema ospedaliero è leggermente meno forte di quello che è successo a novembre, nella seconda ondata. E quindi almeno fino a oggi stiamo riuscendo a reggere l’urto. In questa fase sono altri territori, come le province di Bari, Taranto e di Brindisi, a essere maggiormente in difficoltà”. (repubblica)