Foggia più sicura? Ecco la control room delle telecamere di sicurezza

Foggia, 02 aprile 2021. Questa mattina è stata presentata alla città la sala operativa in cui sono centralizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ubicata nei locali del comando della Polizia Locale di Foggia.

“L’Amministrazione comunale ha raggiunto un altro importante traguardo nel lavoro svolto in questi anni sul fronte dell’innovazione tecnologica e della sicurezza – dichiara il primo cittadino del capoluogo dauno, Franco Landella –. Grazie alla control room tutte le telecamere di sicurezza installate fino ad oggi, oltre a quelle in via di installazione, saranno centralizzate in un unico punto. Abbiamo dimostrato con i fatti l’attenzione che abbiamo riservato su questo tema, visto che da 40 telecamere (tra l’altro non funzionanti) presenti in città nel 2014, siamo passati a ben 569 impianti, di cui 259 già in funzione.

La maggior parte delle videocamere sono state installate con fondi comunali e la loro localizzazione è scaturita da un tavolo tecnico permanente con gli organi preposti.

Ringrazio gli assessori all’Innovazione Tecnologica, Matteo De Martino, e alla Sicurezza, Alessandra Loretti, per il lavoro svolto che ci consentirà di avere una densità di una telecamera di sicurezza ogni 266 abitanti. Nel programma di riqualificazione urbana ‘Da periferia a periferia’ – conclude il sindaco Landella – saranno installate ulteriori 180 telecamere disseminate lungo le piste ciclabili ed entro il 2021 le scuole materne e i nidi comunali saranno dotati di impianti di videosorveglianza.

Dal 22 luglio 2019, ovvero dalla data di comunicazione del finanziamento del Patto per la Sicurezza, a seguito della fase di progettazione, aggiudicazione e realizzazione, l’opera è stata collaudata il 22 gennaio 2021, rispettando ampiamente i tempi previsti.

Al contrario di altri Comuni, come quello di Formia, dove i lavori sono bloccati per una errata progettazione. Pertanto ringrazio tutta la tecnostruttura comunale per l’efficienza dimostrata”.

“Questo traguardo mi inorgoglisce perché frutto della forte volontà di questa Amministrazione di implementare il servizio di videosorveglianza centralizzato, utile per tutti i cittadini che ci richiedono costante vicinanza e sicurezza – afferma l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Alessandra Loretti –. Le telecamere saranno visibili direttamente dalla control room della nostra Polizia Locale a beneficio del nostro lavoro ma nell’accezione più ampia da parte di tutte le forze dell’ordine”.