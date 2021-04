Giocare online è sicuro solo nei casino autorizzati aams adm

Dopo l’esperienza del lockdown molte delle attività che venivano praticate fisicamente e di persona, sono state ripensate come attività a distanza.

Dallo shopping alla richiesta di una ricetta medica, al corso di yoga. Spesso si preferisce fare tutto da casa, anche se non ci sono più limiti alla libertà di uscire.

Tra le attività che si possono fare da casa vi è anche il gioco d’azzardo. Ad esempio, giocare tre numeri al lotto, piazzare una scommessa, o tentare la fortuna a una slot machine.

Il gioco online era già molto popolare, ma in era Covid, lo è diventato ancora di più. Nonostante ciò in molti si chiedono se sia sicuro giocare d’azzardo online, con soldi veri. Scopriamo come si può giocare sul web in Italia senza correre rischi.

La scelta del sito di gioco

Il primo passo per chi si avvicina al gioco d’azzardo online è scegliere un casinò online legale. I siti di gioco d’azzardo sul web sono tantissimi, ma in Italia quelli legali sono circa 200. Riconoscerli è il primo passo per poter scegliere il proprio sito ideale.

I siti legali vengono chiamati anche casino online AAMS o ADM e sono autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi possono essere riconosciuti dalla presenza del logo ADM sulla homepage e del numero di concessione.

I casino AAMS offrono tutte le tipologie di gioco d’azzardo legali in Italia. Scommesse sportive, lotto e lotterie, bingo, slot e vlt, giochi da tavolo, giochi di carte, poker, e così via.

Vi sono siti che offrono tutti i giochi, altri specializzati. Ad esempio i siti che incentrano l’offerta sulle slot machine. Questi offrono slot classiche, slot di ultima generazione. I giochi potranno essere divisi per tema, ad esempio le Slot Egitto con Book of Ra, Sphinx, Cleopatra. O anche per produttore o funzionalità.

Insomma non tutti i casinò sono uguali ed è importante sceglierne uno che risponda ai propri bisogni di giocatore.

La sicurezza del casinò AAMS

Il fattore sicurezza è fondamentale e se la scelta cade sui casino AAMS, fondamentalmente non si corrono rischi. I casinò legali infatti devono avere determinate caratteristiche di sicurezza. Per non correre rischi di imbattersi in casino illegali alcuni siti specializzati forniscono una lista dei casino online AAMS che sono regolarmente certificati per il gioco sicuro. L’obiettivo è proteggere sia gli scambi di dati che le transazioni in denaro.

Per i dati i siti legali utilizzano protocolli crittografati che impediscono a terze parti di appropriarsi delle informazioni dei clienti.

Per la sicurezza delle transazioni i casino online mettono a disposizione metodi di versamento e prelievo sicuri. Carte prepagate, voucher, portafogli elettronici, strumenti di instant pay sono alcuni metodi che riducono al minimo i rischi.

Giocare in modo sicuro

Il gioco online come tutte le altre operazioni che effettuiamo sul web richiede comunque comportamenti responsabili e consapevoli. È importante che il giocatore faccia la sua parte per ridurre i rischi. Ecco alcuni consigli e pratiche da seguire:

Scegliere una password sicura e non comunicarla a nessuno

Giocare sempre da dispositivi propri evitando computer condivisi

Effettuare sempre il log out dopo aver terminato la sessione di gioco

Scegliere sistemi di pagamento che riducono i rischi

Impostare limiti di puntata, di deposito e di tempo

Leggere sempre termini e condizioni, e tutte le informazioni relative a giochi e bonus

Non smettere di divertirsi

Anche se nell’azzardo si utilizzano soldi veri, non bisogna mai dimenticare che lo scopo principale del gioco è il divertimento. Intendere il gioco come una forma di guadagno fa vedere questa attività con una prospettiva sbagliata.

Nel gioco d’azzardo online si può vincere, ma si può anche perdere. È fondamentale esserne consapevoli, fissare un budget ed essere in grado di rispettarlo. Smettere di giocare quando lo si supera è una delle buone pratiche per riuscire a tenere sempre sotto controllo la passione per il gioco.

In questo modo anche se vi saranno giornate no, il gioco continuerà ad essere un divertimento, senza diventare una preoccupazione.