In vacanza in Puglia: il fantasma del Castello di Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo, 02/04/2021 – (laterradipuglia) Sembra che l’ultima moglie di Federico II di Svevia, Bianca Lancia, sia stata l’unico vero amore della sua vita. E sembra che il suo fantasma ancora oggi si aggiri nei corridoi di questo antico e suggestivo maniero.

Narra la leggenda che Bianca Lancia, nonostante fosse la quarta moglie dell’Imperatore, non fosse una donna del tutto libera, e che vivesse nel castello in qualità di reclusa, forse, aggiunge la leggenda per la cieca gelosia del sovrano. Un sovrano cosmopolita, di larghe vedute, intelligente come pochi, magnanimo e lungimirante….ma anche incredibilmente geloso in amore. Provata dalla reclusione, Bianca Lancia decise, un giorno, di salire sul Maschio, il torrione maggiore del castello, e di gettarsi di sotto.

Un epilogo molto triste per una storia d’amore. Ma quell’amore in fondo non è mai finito. Sembra, infatti, che ancora oggi il fantasma di Bianca Lancia si aggiri nei meandri del castello, vestito di un leggero abito bianco, accompagnato da grida e pianti, nello straziante ed imperituro ricordo della terribile prigionia.(laterradipuglia)