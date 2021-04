Lucera. Ministero approva bilancio riequilibrato del Comune, Pitta: “Ottimo”

LUCERA – “Una notizia che mi ha dato una gioia immensa e voglio condividerla con tutti, perché è una vittoria di tutti i cittadini di Lucera. È stata finalmente approvata dal Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, quello presentato dalla mia Amministrazione e votato, con coraggio e responsabilità, in Consiglio Comunale”.

“Per me, anche in qualità di assessore al Bilancio, è una grandissima soddisfazione, ma soprattutto sottolinea Pitta – è un’ottima notizia per la Città, perché questo è il primo importante passo per uscire dal dissesto del Comune. Presto sarà possibile iniziare a programmare la gestione della cosa pubblica per i prossimi anni in maniera più serena. Oggi, nel buio della pandemia, vedo finalmente un raggio di sole che mi scalda il cuore. Mai come in questo momento abbiamo tutti bisogno di ricominciare a pensare ad un futuro migliore.

Per questo voglio condividere con tutti – aggiunge Pitta – questo momento di grande soddisfazione per la Città intera. Ringrazio tutti i componenti della mia squadra i consiglieri comunali, gli assessori, i dirigenti e gli uffici comunali che hanno lavorato sodo dal primo giorno per questo risultato, ma soprattutto ringrazio tutti i Cittadini di Lucera che ci hanno dato fiducia. Ora occorre – conclude il Sindaco – il massimo impegno per restituire a Lucera la dignità che merita”.