Manfredonia, deposito costiero gpl: risposta del Ministero su realizzazione

Manfredonia, 02/04/2021 – “Il procedimento di autorizzazione relativo al progetto della Società Energas S.p.a., finalizzato alla costruzione di un deposito costiero di stoccaggio di GPL in Manfredonia (Foggia), con annesso oleodotto di collegamento al porto industriale e raccordo ferroviario di collegamento con la locale stazione di Frattarolo, è regolato dall’articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012.

Nel corso della Conferenza di Servizi, protrattasi nel tempo, con tre diverse riunioni fra il 2015 e il 2018, sono stati acquisiti i pareri favorevoli per gli aspetti afferenti alla tutela dell’ambiente, del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, del trasporto ferroviario e stradale.

Di contro, il comune di Manfredonia si è dichiarato contrario, anche a seguito degli esiti di un referendum consultivo in ambito cittadino con il quale la popolazione locale aveva espresso il proprio dissenso circa il progetto.

In data 6 dicembre 2018, a pochi giorni di distanza dall’ultima riunione della conferenza di servizi, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia annullava d’ufficio, in autotutela, il proprio precedente parere favorevole del 4 dicembre 2018, richiedendo contestualmente «puntuali integrazioni documentali di dettaglio esecutivo in ordine alle opere in progetto prevedendo… la realizzazione di prospezioni geofisiche riguardanti la fascia di territorio interessata dal passaggio del gasdotto, al fine di valutare la presenza di eventuali interferenze».

Contro quest’ultima iniziativa della Soprintendenza, la Società ha proposto impugnativa al giudice amministrativo.

In data 4 febbraio 2020 la Società ha presentato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia le integrazioni richieste, a seguito delle quali, con una nota del 2 novembre 2020, la stessa Soprintendenza ha espresso il parere positivo ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, con l’osservanza di una serie di prescrizioni.

A seguito del parere favorevole della Soprintendenza, che – tra l’altro – ha fatto cessare la materia del contendere nel contenzioso amministrativo, il Ministero dello sviluppo economico, il 29 dicembre 2020, ha chiesto l’intesa alla regione Puglia, come previsto dall’articolo 57, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012, ma la regione si è espressa negativamente.

Da ultimo, il Ministero che rappresento sta svolgendo gli opportuni approfondimenti al fine di verificare se la VIA rilasciata, con decreto dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 22 dicembre 2015, sia tuttora valida o se essa avrebbe dovuto essere, su richiesta della Società, rinnovata, al fine di completare l’acquisizione degli elementi occorrenti in vista della determinazione conclusiva del procedimento”.

