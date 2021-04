Manfredonia, oggi vaccinati tutti i pazienti dializzati in cura nell’ospedale

Manfredonia, 02/04/2021 – Sono oltre 3mila le somministrazioni eseguite in giornata dalla ASL Bari. 2.898 dosi di vaccino Pfizer sono state destinate agli over 80 in 31 diversi punti di somministrazione, mentre 150 dosi di Astrazeneca sono state inoculate, nel Palacarrassi di Bari, a soggetti appartenenti a comunità residenziali.

Prosegue l’attività di distribuzione di vaccino Moderna per i medici di medicina generale di Bari e provincia: oggi sono state consegnate 69 fiale, pari a 759 dosi, per i distretti di Altamura e Triggiano.

Un quantitativo che rientra tra le 3.298 dosi in consegna, tra ieri e oggi, anche ai distretti di Bari, Bitonto e Mola Di Bari. Parallelamente i medici di medicina generale, dopo Putignano anche nel capoluogo, stanno procedendo con le vaccinazioni domiciliari riservate ad over 80 e pazienti fragili/vulnerabili impossibilitati a muoversi, oppure in studio o in centri allestiti dalla Asl per chi è nelle condizioni di spostarsi.

Al Policlinico di Bari sono proseguite le vaccinazioni dei pazienti ematologici, sono stati vaccinati 12 pazienti tra i 16 e 18 anni oncoematologici e sono cominciate le vaccinazioni dei caregivers dei piccoli pazienti ricoverati in oncoematologia pediatrica. Domani è prevista la giornata dedicata ai caregivers dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto e dei pazienti dì oncoematologia pediatrica con circa 600 somministrazioni programmate in 23 ambulatori.

Nella ASL Lecce ad sono 81.560 i cittadini salentini a cui è stata somministrata la prima dose di vaccino, tra questi 43.707 hanno ricevuto la seconda dose.

Rispetto alla fascia degli ultra80enni sono 29.081 coloro a cui è stata somministrata la prima dose, 20.555 coloro che hanno già ricevuto la seconda dose.

Nella giornata di oggi a Salve – Distretto socio sanitario di Gagliano del Capo – saranno vaccinati 300 over 80 nella sede individuata dal Comune.

Entrerà in funzione domani l’hub vaccinale collocato all’interno della caserma Zappalà di Lecce.

La vaccinazione degli over 80 continua senza sosta nella Asl Bt. A Trani nella giornata di oggi sono stati vaccinati 561 soggetti, tra prime e seconde dosi mentre su Bisceglie sono in corso le vaccinazioni domiciliari. L’obiettivo è quello di completare la vaccinazione degli over 80 entro il 10 aprile: obiettivo già quasi raggiunto da Andria e Trani e prossimo per Barletta. Proprio a Barletta domani saranno somministrate 350 dosi mentre per la prossima settimana sono state calendarizzate già 700 vaccinazioni al giorno. Oggi intanto è stata avviata la somministrazione dei vaccini a domicilio da parte dei medici di base: in dieci su tutti i comuni hanno dato avvio alla campagna.

ASL Foggia. In provincia di Foggia sono state fatte 105.482 somministrazioni in provincia di Foggia; oltre 70.000 sono le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino; di queste oltre 35.000 hanno già fatto anche la seconda somministrazione.

Le persone ultraottantenni vaccinate con la prima dose sono 27.697; in 15.480 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Questa mattina, oltre ai centri vaccinali aziendali, sono operative anche le squadre vaccinali mobili che stanno somministrando le seconde dosi agli ultraottantenni e le prime dosi alle persone di età compresa tra 70 e 79 anni nei comuni di Lesina, Sant’Agata di Puglia, Volturara Appula e San Paolo di Civitate.

Continuano, parallelamente, le vaccinazioni a domicilio delle persone ultraottantenni non autosufficienti e le somministrazioni alle persone estremamente vulnerabili su tutto il territorio provinciale:oggi somministrate circa 400 dosi.

Domani è prevista la vaccinazione di tutte le persone detenute nell’istituto penitenziario di Foggia per un totale di 450 somministrazioni programmate.

Si continua a vaccinare anche nei centri specializzati degli ospedali: con le 4 somministrazioni odierne sono stati vaccinati tutti i pazienti dializzati in cura nell’ospedale di Manfredonia; a Cerignola sono stati vaccinati 6 pazienti affetti da fibrosi cistica e 20 caregivers che si aggiungono alle 62 somministrazioni di ieri; a San Severo è partita oggi la vaccinazione a persone dializzate e caregivers per un totale di 35 somministrazioni.

Nella Asl di Brindisi oggi sono state somministrate 600 dosi ad anziani over 80, mentre domani saranno vaccinate circa 400 persone tra pazienti oncologici in terapia e trapiantati di fegato. Domenica e lunedì in calendario la vaccinazione per 2.500 caregiver e conviventi di persone con gravi disabilità, di età pari o inferiore ai sedici anni. Le somministrazioni sono in programma nei centri di Brindisi (PalaVinci), Fasano (Conforama), Francavilla Fontana, Mesagne, San Vito dei Normanni e San Donaci.

Per Asl Taranto, oggi sono state somministrate oltre 1.300 dosi di vaccino (1.268 Pzifer e 100 Astrazeneca) ad altrettante persone rientranti nelle categorie previste dal piano vaccinale. Stamattina, inoltre, presso l’ospedale di Martina Franca si sono concluse le operazioni di vaccinazione dei pazienti oncologici: sono stati utilizzati 12 flaconcini Moderna per un totale di 72 somministrazioni. Domattina l’attività di vaccinazione dei pazienti oncologici in terapia attiva continuerà presso il presidio di Castellaneta.