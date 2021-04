Monica, mamma e docente foggiana: “L’abitudine ai tanti morti ha anestetizzato la coscienza”

“Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della ripresa delle attività didattiche dopo le festività pasquali.

Il tema centrale di questi dibattiti riguarda unicamente il valore formativo della didattica a distanza e la necessità della ripresa degli interventi di socializzazione. Tutto giusto, sacrosanto, ma tornare in presenza non dovrebbe tener conto, soprattutto, dei dati relativi all’andamento epidemiologico e delle misure concrete da mettere in atto per tracciare i casi nelle classi, per esempio, attraverso test antigenici periodici a tutta la comunità scolastica? Come spesso accade nel nostro Paese sembra quasi una scelta di campo tra tifoserie avverse.

Ognuno di noi vorrebbe tornare alla normalità, alla propria routine, ma per il momento sembra impossibile. Siamo nel bel mezzo di una pandemia ed ignorarlo non aiuterà a risolvere il problema. E, poi, davvero, il problema principale è l’apertura delle scuole? Le attività commerciali chiuse, le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, le partite iva ormai stremate, i cassintegrati che sperano di non finire senza lavoro… Tutti gli italiani stanno facendo enormi sacrifici; tuttavia, alcune persone tendono ad interpretare i numeri sulla base dei propri bisogni immediati e quotidiani che, sicuramente, meritano grande rispetto, ma di fronte ad un sistema sanitario in affanno e ai tanti morti, dovrebbero passare in secondo piano.

Oramai ci si è abituati a più di 400 morti al giorno, a più di 20 mila casi giornalieri. La coscienza è anestetizzata e ha finito per ignorare che dietro quei numeri ci sono persone.

Sicuramente la politica nazionale avrebbe potuto fare di più per assicurare la cura dei minori, laddove nessuno può occuparsi di loro, ma questo problema non è un buon motivo per aprire a tutti costi le scuole in presenza a rischio della salute pubblica. Inoltre, questa presa di posizione sembra deviare l’attenzione dall’emergenza economico-sociale che, a breve, ci sovrasterà come una valanga.

In Puglia, il Presidente Emiliano, nonostante le numerose critiche ricevute, ha creato quella che è stata definita, ironicamente, la scuola on demand, la dad a scelta delle famiglie.

Questa opzione, al di là delle facili battute, forse rappresenta l’unico compromesso possibile fintanto che la politica rimarrà ostaggio di una volubile opinione pubblica e di una congenita incapacità ad affrontare i problemi con senso pratico e obiettività. Il governatore pugliese, anche a rischio di essere impopolare, ha compreso che muovere migliaia di persone e farle confluire, per ore, in ambienti chiusi rappresenta un pericolo non solo per la salute, ma anche per l’economia; infatti, più casi ci sono, più tamponi bisogna fare e più persone hanno bisogno di assistenza medica e tutto questo pesa, come un macigno, sulle casse dello Stato. Tra le altre cose, se il sistema sanitario è “impegnato” con i casi Covid, le altre patologie vengono necessariamente trascurate.

Come ci spiegavano i nostri nonni, non si può avere tutto dalla vita e dovremmo imparare da loro a fare una lista di priorità. Trovare l’equilibrio non è cosa facile, perciò deleghiamo scelte di questa portata a chi ci rappresenta che, a volte, non è in grado di affrontare le sfide che la storia gli presenta e preferisce essere in balia dell’altalenante consenso popolare. La politica dovrebbe realizzare il bene comune che, quasi mai, coincide con gli interessi di tutti. Il bene del prossimo comporta sempre delle rinunce.

Le famiglie che in Puglia hanno optato per la dad hanno rinunciato alla scuola in presenza, accettando i disagi che ne sono seguiti. Basti pensare, a quei genitori equilibristi tra smart working e videolezioni, ai tanti nonni che si sono reinventati esperti di computer, oppure ai genitori che hanno dovuto affidare i propri figli alle babysitter, lavoratrici dimenticate in questa pandemia, che accettano un impiego diventato alquanto pericoloso in epoca Covid.

A ciò si aggiunga, l’eroico impegno di tutti quei bimbi che, in dad per scelta delle famiglie, hanno avverito sulla pelle e nel cuore il dolore non solo di non poter andare a scuola, ma anche di vedere attraverso lo schermo gli altri compagni di classe in presenza e ciò li ha fatti sentire diversi, esclusi. Come spiegare a questi bambini che il loro sacrificio aiuta il Paese? Nessuno ha speso parole per quei piccoli alunni che, la mattina, sono impegnati in videolezioni sfibranti e, il pomeriggio, nell’esecuzione di compiti, spesso, interminabili. La loro dedizione allo studio è commovente ed è struggente quando, per trovare un contatto con gli amichetti, si inventano fantastici giochi da svolgere in videochiamata. Oltre alla didattica a distanza anche il gioco a distanza. Hanno trovato il modo di incontrarsi e stare insieme, non si abbattono. Certo, poi, le ripercussioni di tutto questo arriveranno, ma le famiglie ne sono ben consapevoli, purtroppo.

Chi ha fatto questi sacrifici, riducendo le presenze nelle aule, ha tutelato la salute di alunni e docenti, nonchè dei propri famigliari più fragili; senza considerare che, limitando i contatti, hanno contribuito a far respirare il sistema sanitario.

La dad a scelta non è un capriccio, non è una filosofia di vita, non è una moda del momento, non scaturisce da una paura immotivata, non è la migliore proposta educativa, non è un passatempo.

Quindi, se il Governo porterà le scuole, costi quel che costi, in presenza, che, almeno, sia lasciata la possibilità della scelta per chi, soffrendo, reputa la Dad un male minore”.

Monica Gigante, una mamma e una docente di Foggia