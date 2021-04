Nuovamente fuoriuscita della fogna a Mattinata. Il Comandante Giuseppe Marasco è indignato

Mattinata, 02 aprile 2021. Stamani nuovamente acque reflue con liquami di fogna e detersivi nel terreno agricolo sulla strada statale 89.

Il Comandate degli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Civilis Endas generale Giuseppe Marasco, con l’operatore Antonio Troiano, hanno fatto il servizio fotografico e televisivo, questa è la terza volta che segnaliamo al Comune di Mattinata la situazione grave dal punto di vista ambientale e della tutela del territorio, con riversa di presentare un esposto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia.

Il proprietario dei terreni dove si allaga di acque della fognatura sig. Prencipe ha dichiarato: “Negli ultimi anni le infiltrazioni di detersivi e liquami hanno condotto ad un danno ambientale di sensibile gravità che si è riverberata sulla produttività dei terreni agricoli. La redditività del campo si è notevolmente limitata”.

NOTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MATTINATA . “A seguito di un video che da questo pomeriggio sta girando sui social, si comunica che l’inconveniente occorso e maldestramente rappresentato, è dovuto non ad una inadeguata manutenzione da parte della Amministrazione Comunale ma ad una rottura accidentale occorsa durante dei lavori da parte dell’ENEL sulla strada SS. 89. Questo danneggiamento ha di fatto generato un allagamento di reflui fognari nei fondi agricoli vicini.

E’ importante far presente che l’Acquedotto Pugliese, prontamente allertato, è intervenuto e sta a sua volta provvedendo (tramite un sub-appaltatore) alla risoluzione del problema causato dai lavori in corso, così come testimoniano le immagini dello stesso video.