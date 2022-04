Amministrative di giugno, 12 i Comuni della Capitanata al voto

Statoquotidiano.it, 2 aprile 2022. Sono 12 i Comuni della Provincia di Foggia in cui si andrà al voto il 12 giugno, nessuno di questi oltre i 15mila abitanti. Dunque, almeno di non avere sorprese sul numero dei voti conseguiti, non ci dovrebbe essere ballottaggio.

Ecco di seguito i Comuni con i rispettivi sindaci in carica. Carpino (Rocco Di Brina), Castelluccio dei Sauri (Antonio Del Priore), Chieuti (Diego Iacono), Ischitella (Carlo Guerra), Isole Tremiti (Antonio Fentini), Monte Sant’Angelo (Pierpaolo D’Arienzo), Motta Montecorvino (Domenico Iavagnilio), Orsara (Tommaso Lecce), Roseto Valfortore (Lucilla Parisi), Rignano Garganico (Luigi Di Fiore), Rodi Garganico (Carmine D’Anelli), Stornara (sindaco Rocco Calamita).

Sarà election day in quanto si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia. In tutta la Puglia si vota in 50 comuni fra cui Barletta e Taranto.