Compravendita di ossa e resti umani in Puglia, il servizio di Striscia

FOGGIA, 02/04/2022 – (mediaset) Luca Abete ci parla di una vicenda incredibile: un uomo, che si fa chiamare Maestro Medaso, proporrebbe in vendita resti umani e ossa di persone decedute. La vendita è finalizzata alla realizzazione di riti magici, come lui stesso spiega a delle persone che si fingono interessate.



C’è una indagine dei carabinieri su un presunto traffico illegale di resti umani, teschi ed ossa, nel Brindisino, più esattamente a Villa Castelli.

La notizia è stata confermata all’indomani della trasmissione di un servizio di «Striscia la Notizia» in cui si fa riferimento al presunto traffico e in cui compare un sedicente «Maestro» pronto ad incassare fino a 30mila euro per cedere ossa umane ad alcuni clienti.

Le indagini sarebbero in corso da tempo e starebbero cercando di fare luce anche su un furto compiuto nel cimitero di Villa Castelli tra il 22 ed il 23 febbraio scorsi. C’è da capire se possa esserci un legame – al momento ancora tutto da stabilire – tra l’atto compiuto al camposanto e la compravendita di resti umani. (gazzettamezzogiorno)