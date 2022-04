Disservizio trasporto pubblico Monte Sant’Angelo – San Giovanni Rotondo

FOGGIA, 02/04/2022 – Come noto, le corse del servizio di trasporto pubblico tra Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, per questioni di tipo lavorativo, scolastico e sanitario sono particolarmente frequentate da numerosi pendolari.

In particolare le corse nelle fasce orarie in partenza da Monte Sant’Angelo tra le ore 6.55 e le ore 7.20 ed in partenza da San Giovanni Rotondo tra le ore 13.50 e le ore 14.15 sono realizzate da servizi minimi ed integrate con servizi aggiuntivi da oltre dieci anni, in quanto il numero dei pendolari supera di gran lunga il numero di posti a disposizione del singolo autobus previsto dai cosiddetti servizi minimi.

In data odierna sono pervenute all’ente scrivente diverse segnalazioni sulla mancata partenza del secondo autobus delle 6.55 con gravi disservizi all’utenza. Secondo informazioni reperite per le vie brevi, sembrerebbe che la “corsa bis” prevista dai servizi aggiuntivi sarebbe stata annullata in conseguenza del cessato stato di emergenza connesso alla pandemia Covid-19. Tuttavia è bene precisare che, come evidenziato in precedenza, il servizio aggiuntivo della tratta in oggetto prescinde dallo stato di emergenza ma è legato da sempre al cospicuo numero di pendolari che usufruiscono del servizio pubblico.

Si rammenta inoltre che l’ente scrivente con nota del 25/11/2021 e con nota del 03/01/2022 ha chiesto un tavolo tecnico presso la Provincia di Foggia al fine di affrontare l’annosa questione dell’istituzione del servizio scolastico tra le città di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, tutt’ora non previsto. Nelle more dell’eventuale istituzione del servizio scolastico, si chiede di ripristinare la “corsa bis” attiva fino al 31/03/2022.