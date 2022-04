Emiliano in cerca dei soldi per tenere aperto l’ospedale in Fiera

FOGGIA, 02/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) La prima riunione di ieri è stata interlocutoria, ma la soluzione non potrà tardare più di tanto. La Regione dovrà stipulare un contratto di locazione con l’Ente Fiera del Levante per continuare ad occupare i tre padiglioni in cui sono ospitati l’ospedale covid e l’hub vaccinale di Bari.

Dopo l’ok del sindaco Antonio Decaro, il presidente Michele Emiliano ha dunque optato per la soluzione negoziale. Quella che non prevede cioè l’ordinanza di requisizione. Ma tutti i costi dell’operazione saranno a carico delle casse regionali. Il nuovo decreto emergenze (quello per l’Ucraina) consente di mantenere le strutture realizzate per il covid fino al 31 dicembre.

L’ospedale della Fiera del Levante sorge però in un immobile che non è di proprietà regionale: fino al 31 marzo lo Stato si è fatto carico dell’indennità di occupazione (111mila euro al mese) in quanto era stato il prefetto di Bari a firmare una ordinanza di requisizione sulla base di uno dei decreti del governo Conte. Adesso, appunto, la Regione dovrà pagare l’affitto che – ovviamente – non potrà essere inferiore alla indennità determinata a suo tempo dalla Agenzia del Territorio. E a questo si aggiungeranno le spese per le utenze, e quelle di funzionamento e di manutenzione. (gazzettamezzogiorno)