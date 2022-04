Fitto e Meloni avviano la scuola di formazione politica a Bari

Statoquotidiano.it, 2 aprile 2022. È partita ieri, alla presenza di Giorgia Meloni a Bari, la scuola di formazione politica “Europa e territori, conoscere per costruire il futuro”. Il corso consta di 6 lezioni e ha 300 iscritti.

“Una scuola di politica che guarda all’Europa perché nei prossimi anni la crescita e lo sviluppo dell’Italia passerà da Bruxelles, per questo servono persone preparate che sappiano utilizzare tutte le opportunità economiche, e non, che verranno dalla UE, la competenza farà la differenza- ha commentato l’europarlamentare Raffaele Fitto, ideatore della scuola-. Un grandissimo grazie ai circa 300 corsisti che sono arrivati a Bari non solo dalla Puglia, ma anche dalla Basilicata, Calabria, Molise e Abruzzo per partecipare alla prima lezione, un battesimo migliore era difficile immaginarlo”.

Per l’occasione è arrivata a Bari, a Villa Romanazzi Carducci, la segretaria nazionale Giorgia Meloni che, nel suo intervento, ha passato in rassegna il tema della conservazione della storia e dei globalisti che “invece vogliono cancellarla”. Ha parlato di immigrazione di massa “come strumento nella mani di grandi concentrazioni economiche”, di Pnrr e di transizione ecologica.

Sono intervenuti anche Francesco Giubilei (presidente della Fondazione Tatarella), Prof. Ryszard Legutko(co-presidente dell’ ECR Group – Conservatives & Reformists in the European Parliament) e Roberts Zīle (vicepresidente del Parlamento europeo).