Gino Lisa di Foggia, primo volo a luglio: altri collegamenti oltre Milano

Non sarà soltanto il Foggia-Milano a far ripartire i collegamenti dal Gino Lisa.

Su questo punto sembra non avere dubbi il presidente di Aeroporti di Puglia in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno: «Ci interessa un piano articolato di collegamenti su più destinazioni. Il Foggia-Milano certamente, ma non soltanto», puntualizza Antonio Vasile. Ci sono due offerte, ora fuori i nomi delle compagnie. E quando si potrebbe partire. «Un momento. Voglio precisare che Aeroporti di Puglia non pensa solo alla ripresa dei voli. Occorre un piano propedeutico a monte.

Foggia ha questa particolarità dei due piazzali sfalsati, uno dei due 20 centimetri sotto piano di superficie. Adesso faremo il grande piazzale, stiamo partecipando a piano di finanziamento per 26 milioni». Torniamo alle due offerte. «Non credo che a Foggia serva solo il volo per Milano, vogliamo garanzie da chi vincerà la gara: non possiamo sbagliare e soprattutto non dobbiamo cadere negli errori del passato». Sì ma quando si parte? «Noi abbiamo previsto il primo volo a luglio. Naturalmente ne discuteremo con la compagnia, per il momento stiamo corredando il piano industriale di una serie di requisiti imprescindibili per un aeroporto».