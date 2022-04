La guerra è una tragedia umanitaria, concerto “Note di pace” a Foggia

Statoquotidiano.it, 2 aprile 2022. Si è tenuta nella giornata di oggi 2 Aprile la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento “Note di Pace” presso la sede della Caritas Diocesana di Foggia. L’evento è previsto per il 9 Aprile 2022 al Teatro Umberto Giordano con ingresso alle ore 20:00 e inizio alle ore 20:30. La serata prevederà la testimonianza di Svetlana Saltanova, donna ucraina arrivata a Foggia nelle ultime settimane, le reading teatrali di Roberto Galano del Teatro dei Limoni, Anna Laura d’Ecclesia del Teatro della Polvere e di Gianmarco Saurino in collegamento da remoto. Seguirà l’esibizione del maestro Carmine Padula con l’Ensemble dei Suoni del Sud. L’intero ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Foggia. Si accederà con inviti.

L’evento è promosso da Ottavia Foggia (associazione capofila), Suoni del Sud, Link Foggia, UDS Foggia, Possibili Scenari, gruppo scout Clan Agesci Foggia 1, Parcocittà, Lions Club Foggia Arpi, Rotary Club Foggia Umberto Giordano, Interact Foggia Umberto Giordano, con il patrocinio della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e del Comune di Foggia.

“Il dibattito sulla guerra animato dai talk show sta spaccando l’opinione pubblica, facendole dimenticare spesso la vera conseguenza di un conflitto armato, la crisi umanitaria- ha detto Mario Cagiano-. Migliaia di donne e bambini sono fuggiti dalla loro terra d’origine, e sono ora ospiti della nostra nazione ma anche della nostra città. Abbiamo creduto fosse necessario un aiuto concreto. Per questo abbiamo pensato a un evento che potesse porre, anche simbolicamente, la bellezza e la cultura in antitesi alla guerra e alla devastazione materiale e morale”.

Cagiano, del gruppo Ottavia, ha poi ringraziato tutte le associazioni che hanno deciso di sposare l’iniziativa e si sono immediatamente messe a disposizione. “Ma soprattutto devo lanciare un appello: il partenariato promotore dell’iniziativa è aperto e in questo senso chiedo a tutti i gruppi e le associazioni cittadine di aiutarci per la buona riuscita dell’evento. Foggia si è sempre dimostrata molto sensibile nei momenti del bisogno e siamo convinti che anche in questa occasione risponderà presente. Ci aspettiamo il sold out”.