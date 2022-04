L’ASSISTENZA PUBBLICA A FOGGIA 1867-1978

del dottor Lorenzo Pellegrino

Prima parte

Altra pregevole, specialistica pubblicazione sull’assistenza pubblica e privata dal titolo L’assistenza pubblica a Foggia. La Congregazione di Carità (1867-1937) e l’Ente comunale di assistenza (1937-1978) col patrocinio della “Società di Storia Patria per la Puglia”, per i tipi di Andrea Pacilli Editore, con la calibrata prefazione dell’Esimio Professor Pasquale Corsi di Storia Medievale dell’Università degli Studi di Bari, Presidente della “Società di Storia Patria per la Puglia”, della quale il dottor Pellegrino è Presidente della Sezione di Manfredonia.

Dopo aver tratteggiate e illustrate, in precedenti lavori di egregia ricerca, caratteristiche, movenze storico-politico-sociali dell’Assistenza pubblica e privata nella sua Manfredonia e in altri comuni, si è soffermato, inoltrandosi, in quel di Foggia, nei meandri labirintici di leggi, leggine, regolamenti, statuti, locali e localistici, e donazioni e lasciti di facoltosi privati, nel loro munifico intento di fare beneficenza, nella concezione e nell’ottica pietistica della solidarietà, tesa a lenire sofferenze e privazioni di un universo di miseri indigenti, vaganti sui Meridiani della Storia, in tante storie, vicissitudini personali e di causalità concasuali di eventi storici. E pure talvolta fatali, ma di una fatalità incendiata da accadimenti privati, ma quasi sempre da fameliche brame nel groviglio del potere. E il dottor Lorenzo Pellegrino, fermo nelle sue coordinate di ricerche probanti, non si allontana dalle sue prerogative indagatrici, a ragguagli e comparazioni assai puntuali e molto precise nell’evidenziare e nello smascherare colpe e interessi, in un caos di inchiostri legiferanti, attinenti all’assistenza pubblica, naviganti ora in mari procellosi, ora in bonacce stagnanti, ma quasi sempre a diritture pietistiche. E pure tentativi e conati ce ne sono stati diversi, molti, e spesso in accozzaglia di volontà non coordinate, talvolta contrastanti a fare babele di ruoli e di compiti, sia pure definiti da regolamenti e statuti, non sempre convergenti, e divergenti nelle convulsioni dei momenti storici, densi di urgenze sanitario-assistenziali dell’Italia preunitaria, unitaria e postunitaria, a deflagrazioni belliche di sconvolgente portata biblica. L’interessante ricerca parte da lontano, dall’Italia preunitaria, e si allaccia e continua come catena storica, e si allunga e si avanza nell’Italia unita, nelle tante Italie ancora esistenti e resistenti, e sempre in marcia, a tappe e periodi indeterminati, si affaccia nell’Era fascista, per trovare nuovo assetto e nuova visione, e prospettive diverse, in ottica statalizzante, anche se ne assume linee e caratteristiche propagandistiche, e pure tanto fautrici e bene avviate a indirizzarsi in spazi del consenso.

E allora, a fare passi indietro, ci invita, con sapienza e indole storiche, l’autore, dottor Lorenzo Pellegrino, per individuare le origini e le modalità dell’Assistenza pubblica e privata, a partire dall’Italia degli “Stati e Staterelli”, prima di confluire in un unico Stato, forgiatosi intorno a volontà nazionalistiche, risorgimentali, alle quali seppe dare risposte dubbie la Corona Sabauda, introducendo e applicando, fra miriadi di forme di beneficenza, ancora del tutto a spirito pietistico, nuove modalità di Assistenza pubblica. E il dottor Pellegrino scruta nelle lontananze legiferanti del 1716, pervenendo ad analizzare i decreti legislativi del 1719, che ne istituiscono nel Regno di Sardegna uno studio analitico delle varie facce degli Enti presenti localmente, risalenti e configurabili, con quelli di facoltosi benefattori, nelle Congreghe parrocchiali, per farle poi confluire in un unico organismo statale, la nascente “Congregazione di Carità”, che tutte abbracciava e regolamentava e disciplinava, incrociandole e ragguagliandole, senza, però, contrastarle nel loro operato, né tantomeno abolirle.

Puntualmente vengono analizzati ed evidenziati compiti e funzioni assistenziali che, nella gran parte, traggono proventi dalla beneficenza di ricchi benefattori, sotto forma di ospizi e orfanotrofi, che continueranno la loro opera caritativa, anche dopo l’introduzione, nel nuovo Stato Unitario, della legge del Regno di Sardegna, nota col nome di “Congregazione di Carità”, che avrà vigenza per oltre un settantennio (1867-1937). E questo anche nel 1890 con la legge Crispi, quando, con la Sinistra al potere, ci si prefiggeva di farsi carico direttamente da parte dello Stato di alcuni servizi essenziali, concernenti il sostegno e il sollievo delle classi più bisognose. Insomma, e per tanto, si continuò e si perpetrò lo status precedente dell’assistenza. E qui il dottor Lorenzo Pellegrino, con lucida razionalità e con incline disposizione storica, ne evidenzia la lacunosità e la superficialità, il carente interesse a fronte di pretese velleitarie di uno Stato, che non sa andare oltre una legislazione di facciata, non disponendo risorse necessarie nelle urgenze indifferibili nella nascita del nuovo Stato, con il difficile, peraltro, compito di “fare gl’Italiani”.

E quell’Italia s’era fatta fra entusiasmi e procedimenti reazionari, con soffocazioni liberticide, con legislazioni massificanti ed omologanti in ottiche controverse, dibattentesi fra idealismi patriottici e quelli di camuffati colonialismi. Questione, anche, ancora in auge da parte di certa critica, ogni qualvolta se ne tocchi la problematica dell’inferiorità del Sud Italia. Ma la ricerca, pur se testata marginalmente da una qualche considerazione, si prefigge, nell’inoltrarsi nell’intreccio del tutto, di raccontare, con precise analisi in sintesi dettagliate ed acclaranti, e trovarne bandoli e motivi conduttori giuridico-storico-sociali dell’Assistenza pubblica, apparentemente presente, sol che la si ragguagli a un fantasma che appare e scompare nella volatilità delle buone intenzioni, affidandosi, di fatto, perlopiù, all’Assistenza privata, che non tralascia pietisticamente di lenire le sofferenze e i bisogni primari delle affollatissime fasce popolari, in quelle dei più deboli, combattere, queste, nelle tempeste delle miserie e delle malattie avvinghianti, per la cronica carenza di alimentazione, di igiene e assistenza sanitario-ospedaliera, quest’ultima spesso assorbita e impiegata solamente dai feriti di eventi bellici.

Dare sistemazione e stabilità organizzativa alla Congregazione di Carità nelle sue direttive pare una vera missione, ma il Nostro, nella sua ricerca, evidenzia le difficoltà di carattere organizzativo, anche se nel primo trentennio del XX secolo alcune Opere Pie preesistenti o di nuova formazione, a Foggia, prendono a concentrarsi nella Congregazione di Carità, vedendosi questa aumentare lasciti e donazioni in una visione caritativa, con parvenze di funzione sociale, che pare poi figurarsi ed assumere volto statale con la legge del 3 giugno 1937 n. 847, in piena Era fascista, avviata peraltro al suo declino con il brusco risveglio del sogno imperialista, che l’avvento bellico del 1940 sciolse come neve allo scoppio fiammeggiante delle armi. E la nuova legge, che dava nuovo assetto e nuovo volto statale all’Assistenza pubblica, valoriata a funzione sociale della Stato, ora deve farsi carico in prima persona del compito di selezionare, valutare e misurare l’intervento soccorritore pubblico, stabilendo le forme e le entità e i tempi e i soggetti cui indirizzare la beneficenza, intesa ora come atto funzionale di uno Stato, che moderno voglia dirsi.

L’indagine del dottor Pellegrino ora ne fa soste meditative e rivisitazioni oggettive, enucleando verità, di cui la Storia ne ha rivelate la genesi in quella logica propagandistica, tuttavia, anche, su basi nuove, riconoscendone la validità di fondo, a sfondo sociale della norma, viziata però dal consenso estorto di regime, ma anche allo scopo e nello scopo di creare entusiasmi e facili adesioni e pure fatui riconoscimenti alla tragicomica messa in scena, nell’esaltazione delirante di un’idea populista, di un progetto imperialista anacronistico. La ricerca, con molta oggettività, senza pregiudizi e preconcetti di sorta, ne mette in acclarante evidenza, leggendo nelle intenzioni e nei fatti, i suoi obiettivi promozionali. Anche se il fondo strutturale della nuova Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), nella quale confluisce la Congregazione di Carità, aveva spirito di assunzione di responsabilità statale, che deve assumere, come giusto che sia, la direzione. Tanto si evince dalla confluenza di vari contributi pubblici e privati, con l’aggiunta, da parte dello Stato, di una addizionale pari al 1/100 su alcune imposte e tasse dovutegli. E qui la meticolosa e lucida indagine di sofferma a stimare e considerare elementi probanti, a voler fare esegesi di teorie e ipotesi e facili corollari ideologici sulle finalità di un intervento massiccio in tema di assistenza pubblica, che viene messa a durissima prova dalla catastrofe bellica del secondo conflitto mondiale, a deflagrazioni di pianti laceranti e miserie spaventose, disegnate bibliche nella loro immane atrocità, epopea grottesca di sogni e miraggi deliranti, illusioni utopistiche, fuorvianti dal corso di una Storia, che dovrebbe guardare con occhi e cuore di pace, di giustizia, di solidarietà universali.

Ora il monitoraggio si sofferma a documentare, attraverso un selezionato epistolario, circoscrivente tipicità generalizzate di richieste di aiuti e soccorso, a visualizzare, per così dire, il tenore e le modalità, per certi aspetti abbastanza nuovi, indirizzati direttamente al Duce Mussolini, ritenuto unico e capace di risollevare le misere sorti degli strati più indigenti. Aspetto, quest’ultimo, che il dottor Pellegrino lascia trapelare attraverso il riporto di alcune di queste suppliche, impetranti direttamente a Mussolini, lasciando denotare scarsa fiducia nella burocrazia locale e localistica, corrotta e parassitaria, che lascia trasparire, come altro elemento peculiare del potere fascista, il parassitismo delle gerarchie, che contraddistingue, in ogni tempo, invero, potere e regime, che vogliano anche pur dirsi fallacemente democratici.

Lorenzo Prencipe