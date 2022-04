Manfredonia, “Le famiglie fuggite dalla guerra accolte con generosità”

– far incontrare queste famiglie per conoscersi e condividere questa esperienza di permanenza a Manfredonia,

La loro semplicità e gratitudine sono state straordinarie! È stato un pomeriggio sereno e gioioso che si è concluso in chiesa con la Via Crucis e una loro preghiera in lingua ucraina.

Bambini e ragazzi ci hanno raccontato dello sport che praticavano in Ucraina e degli strumenti musicali che suonavano.