Autismo, Valente: “Necessità di un centro specializzato anche a Manfredonia”

Manfredonia (Fg), 2 aprile 2023 – Oggi, 2 aprile, si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Un’occasione importante per riflettere sull’importanza di una maggiore conoscenza sui disturbi dello spettro autistico e sulla necessità di garantire a chi ne soffre migliori cure.

In Italia, si stima che ci siano circa 600.000 persone con autismo, ma ancora troppo spesso questa condizione è vista come un tabù o un mistero, senza la giusta consapevolezza circa le esigenze e le specifiche necessità di chi vive con questo disturbo.

Ho avuto modo di conoscere molte famiglie nella mia città che hanno figli con autismo e ritengo che sia importante offrire loro il giusto sostegno, perché assolutamente non devono sentirsi sole. Credo pertanto sia doveroso cominciare a pensare che anche a Manfredonia possa nascere un centro specializzato per la cura e l’assistenza delle persone con autismo, in modo da fornire loro le adeguate cure ed un supporto costante per tutta la vita.

Si tratta di un modo concreto per garantire una vita migliore e più serena ai bambini, alle ragazze, ai ragazzi con autismo, ma anche alle loro famiglie. In questo giorno il mio pensiero va a loro e mi adopererò per sensibilizzare su questo tema la nostra amministrazione, affinché possa impegnarsi per interloquire con ASL e Regione e mettere in atto tale iniziativa.

A cura di Maria Teresa Valente