Giorgione (Uil Foggia): “Famiglie in attesa di risposte su autismo”

StatoQuotidiano, 2 aprile 2023. “Sarebbe bello che in occasione della giornata mondiale dell’Autismo la Regione e le ASL prestino la dovuta attenzione ad una problematica molto diffusa anche nella nostra Regione ed in particolare nella Provincia di Foggia, che riguarda specialmente la popolazione in età evolutiva e migliaia di famiglie in difficoltà che attendono risposte dal servizio sanitario regionale”.

Così, Gino Giorgione Segretario Generale UIL FPL Foggi. “I fondi ci sono e vanno utilizzati aprendo i servizi e aggiornando le tariffe oggi inadeguate a remunerare operatori qualificati che le Aziende del settore stentano a reperire.

Le famiglie attendono con ansia la partenza di tutto questo e verrebbe reso un servizio utile e indispensabile, che grida vendetta per la lungaggine dei tempi verificatosi fino ad oggi”.