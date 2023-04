La foggiana Lia Azzarone nuova presidente del Partito democratico Puglia

StatoQuotidiano, 2 aprile 2023. Lia Azzarone è la nuova presidente del partito democratico di Puglia. È stata eletta ieri nel corso dell’assemblea regionale a Bari. “Una scelta- scrive il partito di Manfredonia- che dà forza al percorso di rinnovamento avviato nell’ultima fase congressuale e che vede il giusto riconoscimento al lavoro svolto in questi anni con sacrificio e dedizione dalla federazione provinciale di Capitanata”.

Ieri le assemblee regionali e provinciali del partito in Puglia hanno concluso la fase congressuale. Con Domenico de Santis segretario regionale, Lia Azzarone presidente e Lucia Parchitelli vice. Proclamato Pier Paolo D’arienzo segretario del pd in Capitanata, la presidenza provinciale è della cerignolana Sabina Ditommaso. “È un onore per me essere stata eletta. insieme a Pierpaolo D’Arienzo inizia un nuovo cammino nel solco dell’unità e della condivisione”, ha scritto Ditommaso.

“Una grande squadra – il commento della vicepresidente nazionale del pd Pd Loredana Capone-. Ho chiesto al segretario l’impegno ad allargare gli incontri a tutte e tutti coloro che vorranno partecipare, perché c’è bisogno di ascoltare e condividere per costituire una vera comunità democratica, e di riunire spesso la nostra assemblea, anche in modo itinerante, tra le varie province”.