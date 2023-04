Manfredonia, Ass. ‘Cuori Blu’: “Famiglie di bimbi autistici lasciate sole”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 2 aprile 2023 – In stretta concomitanza con la celebrazione della giornata mondiale sull’autismo che si celebra oggi, domenica delle Palme, nella giornata di ieri, presso l’auditorium “Cristanziano Serriccchio” di Manfredonia, si è tenuto un importante convegno, organizzato dall’associazione di promozione sociale “Cuori Blu”, che riunisce genitori di bambini con autismo, dal titolo: “Da una precoce diagnosi ad un inserimento sociale funzionale”.

Dopo i saluti istituzionali dell’onorevole Giandiego Gatta, si è subito entrati nel vivo del convegno, con autorevoli interventi sul tema o meglio problematica di grande attualità del quale si parla poco.

Ha introdotto la professoressa Mariateresa Guida, presidentessa dell’Associazione, che con grande emozione ed orgoglio, ha parlato della sua esperienza quotidiana di genitore di un figlio autistico che rappresenta una grande segno di amore ed una risorsa.

“Il dramma non è l’avere un figlio autistico ma le difficoltà che devono essere affrontate dalle famiglie, spesso lasciate da sole”.

Uno dei motivi per i quali è stata costituita l’Associazione è proprio quello di far fronte alle problematiche condivise dai genitori dei bambini autistici.

Altri interventi interessanti, ovviamente di esperti nel settore, tra cui quello della dott.ssa Maria Rosaria Nardella (Pediatra), del dott. Michele Germano (Neuropsichiatra infantile), della dott.ssa Ilaria Pizzolorusso (Neuropsichiatra infantile), della dott.ssa Rosa De Cata (Neuropsicologa Analista del comportamento), della prof.ssa M.Sonia Iaconeta (Funzione strumentale), della dott.ssa Maria Pia Patrizio (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Giovanni Rotondo) e del Prof. Luigi Talienti (Dirigente Scolastico).

E’ stata evidenziata, alle prime manifestazioni della malattia, l’importanza di una corretta diagnosi, dapprima, attraverso esami diagnostici strumentali, quali una risonanza magnetica nucleare all’encefalo ma anche la necessità di un celere percorso di sedute di terapia cognitivo comportamentale. In relazione a questa ultima terapia, va evidenziato, tuttavia, da quanto appreso da genitori di figli autistici presenti, che i costi sono ingenti e sono quasi integralmente a carico degli stessi.

Ecco che la domanda sorge spontanea: e se un genitore non ha le condizioni economiche per sostenere i costi per la terapia? E’ proprio questo il vero dramma, spesso ignorato dalla politica, soprattutto in relazione ad una problematica in vertiginoso aumento, se solo si considera che in Italia, in dieci anni è aumentato del 245%.

Di fronte ad un dato così drammatico, è assolutamente necessaria una riflessione seria, che deve investire la politica nazionale e regionale, chiamata a fornire soluzioni di ogni genere, quindi, organizzativo e multidisciplinare ma soprattutto di tipo economico alle famiglie che vivono l’esperienza dell’autismo, con il preciso fine di lenire le proprie difficoltà connaturate naturalmente alla patologia.

A cura di Antonio Castriotta

Fotogallery BY ANTONIO TROIANO: