Manfredonia. Continua il presidio dei lavoratori della Dopla (video)

Continua il presidio pacifico, anche nella domenica delle Palme, dei lavoratori dello stabilimento Dopla di Manfredonia, finalizzato a scongiurarne la definitiva chiusura, con il dramma della perdita di posti di lavoro, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

Sono 67 i lavoratori che potrebbero ritrovarsi licenziati, a stretto giro di posta, dopo aver lavorato per circa un ventennio nella fabbrica specializzata nella produzione di contenitori ermetici e componenti della casa in plastica.

Da qualche tempo, per via della messa al bando della plastica, vi è stato un cambio di rotta, privilegiando l’uso della carta. La produzione di Manfredonia andava a gonfie vele, al punto che erano state assunte quindici ulteriori unità, attinte dal lavoro interinale. Eccoti l’ennesima beffa per i lavoratori e per il territorio.

Si sta rivivendo, infatti, lo stesso incubo vissuto dai lavorativi della “Manfredonia Vetro”, e dai lavoratori assunti nelle imprese localizzate nella zona industriale che hanno attinto ai fondi del famoso protocollo del contratto d’area.

Dopo aver impiantato la produzione nel territorio ed aver beneficiato di soldi pubblici in parte a fondo perduto, proprio per incentivare l’occupazione locale, alla prima criticità, la soluzione è sempre quella di chiudere lo stabilimento e trasferire tutti i macchinari al nord, nella fattispecie a Treviso, dov’è ubicata la sede principale.

Solo una 15 di dipendenti potrebbero essere assorbiti dalla sede di Treviso, per gli altri, invece, si aprono le porte della cassa integrazione e poi licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Le istituzioni politiche, sia locali che regionali, monitorano la situazione con attenzione, con la speranza che si posso trovare una soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali e la conseguente dignità dei lavoratori.

Il presidio del lavoratori continuerà, con la determinazione, pacifica, di chi chiede soltanto di poter continuare a lavorare e riprendere la produzione della carta a Manfredonia, che aveva fatto dello stabilimento un fiore all’occhiello della produzione industriale. I macchinari per la produzione della carta non si muoveranno da Manfredonia, sin quando non ci saranno garanzie per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Questo è il messaggio che i lavoratori hanno inteso comunicare con la loro agitazione pacifica. Speriamo a nei prossimi giorni ci siano buone nuove.

A cura di Antonio Castriotta.