Manfredonia vince ancora: 2-1 al Real Siti

Il Manfredonia, nell'ultima gara interna, della stagione regolare, supera al Madrepietra Stadium di Apricena il Real Siti per 2-1, nella penultima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A.

I biancoceleste, forti del primato e della finale playoff già conquistata, giungono all’appuntamento per cercare di incrementare il vantaggio in classifica sul Bisceglie ed approdare in modo diretto allo spareggio promozione. Il Real Siti alla ricerca di punti per la matematica certezza della salvezza. Mister De Santis dà una chance da titolare a Zaldua con Morra e Quitadamo a completare la linea avanzata. Mister Lopolito risponde con Consolazio e l’ex Nino Morra in prima linea.

Partenza lanciata del Donia con l’ immediato colpo di testa di D’Aiello che trova le mani aperte di De Carlo. Morra in girata, poco dopo, colpisce il palo. Al primo affondo degli ospiti arriva il vantaggio con Taccarelli, bravo a incrociare al volo un cross proveniente dalla destra. Biason, al 15′, mette dentro un cross da punizione che attraversa tutta l’area di rigore e si spegne con brividi a pochi metri dalla porta dell’estremo ospite. Il gol della capolista è nell’aria ed il pareggio arriva al17′. Biason innesca Morra, che si libera in area ed offre un cioccolatino da spingere in rete, gioco facile per Giambuzzi. Proteste per un fallo su Quitadamo ma tutto regolare per il direttore di gara. Al 23′ dai 20 metri ci prova Quitadamo, grande intervento di De Carlo. Biason ci riprova su punizione, la sfera non si abbassa a sufficienza. I biancoceleste premono costantemente alla ricerca del vantaggio con il Real Siti che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Quitadamo pesca ancora Biason, al 43′, tiro alto. La squadra di mister Lopolito tiene botta fino al duplice fischio che manda le squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

Fase iniziale della ripresa con gli stessi effettivi sul terreno di gioco ed identico canovaccio: Manfredonia a fare la partita, Real Siti a contenere e a provare a ripartire. I gialli con buoni ritmi giocano la gara a viso aperto e sorprendono il Donia votato in avanti in qualche occasione ma Montrone- D’Aiello sono attenti nelle chiusure. Destro sbilenco di Salvatore, palla sul fondo. Chironi è provvidenziale su Taccarelli, al 19′, chiudendo lo specchio di porta ed evitando la doppietta del numero 20. Poi è N.Morra a chiamare all’intervento il portiere sipontino che blocca disteso a terra. Lo stesso attaccante è pericolosissimo con un tiro cross al 28′ che non trova nessuno per il tap- in vincente. Sul capovolgimento di fronte, gran palla in area di Giambuzzi per l’accorrente Quitadamo, che di prima intenzione, con un tocco vellutato fa secco De Carlo, mettendo la palla sul secondo palo. Il Real Siti ha il merito di tenere viva la gara fino al triplice fischio ma l’esperienza e la maggiore classe dei sipontini riescono a spuntarla. Il Manfredonia conquista la sesta vittoria consecutiva, sale a quota 64 punti, e dà appuntamento all’ultimo turno della regular season, ai propri tifosi, al San Sabino di Canosa.

Tabellini

Manfredonia: Chironi, Conticchio, Montrone, Biason, D’Aiello, Giambuzzi, Panelli (36′ st Achik), Salvatore, Morra, Quitadamo (42′ st Attah), Zaldua (20’st Makota). All. De Santis

Real Siti: De Carlo, Conversano, Taccarelli, De Vera, Fanelli, Ramos, Morales (40st Da Silva), Barasso, Lorenzo Gil, Consolazio, Morra (40st Lazrag). All. Lopolito.

Reti: 4′ Taccarelli, 17′ Giambuzzi, 28′ st Quitadamo

Ammoniti: Montrone, De Vera, D’Aiello, Morales, Biason, Chironi, Salvatore

Arbitro: sig. V. Losapio (Molfetta)

Assistenti: sigg. R. Nero/P. Mazzarelli (Barletta)

