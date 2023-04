Un Foggia di lotta e di governo espugna Messina. Frigerio match winner

StatoQuotidiano.it, Foggia, 2 aprile 2023 – Il Foggia al “Franco Scoglio” supera il Messina per 0-1, nella gara valevole per la 35°giornata del campionato di calcio di Serie C, girone C, salendo a quota 55 punti e agganciando il Picerno in classifica .

Le due contendenti arrivano al match con necessità di fare punti, entrambe reduci da sconfitte. Da un lato gli isolani, dopo la netta sconfitta con la Turris, dall’altra i rossoneri che trovano Delio Rossi, al posto del dimissionario Mario Somma, in seguito alla doppia debacle consecutiva patita con Cerignola e Monterosi. Negli schieramenti iniziali, mister Raciti, orfano dell’ex Kragl, manda in campo tra i pali Fumagalli con Berto, Balde, Ferrara e Celesia a comporre la retroguardia. A metà campo Fofana e Mallamo mentre in avanti spazio a Ragusa, Perez e Grillo a supporto di I.Balde. Il tecnico riminese, invece, sceglie Thiam in porta, con linea difensiva composta da Leo, Kontek e Rizzo. Sugli esterni Garattoni e Costa, con mediana affidata a Frigerio, Odjer e Schenetti. In avanti Peralta e Ogunseye. Out Di Noia per squalifica.

Il Foggia ha un approccio giusto alla gara e nel primo scorcio di partita è attento e ben messo in campo. Verticalizzazione per Ragusa colto in offside, al 4′. Al 10′ Costa ci prova dalla distanza, para Fumagalli. Al 12′ punizione dal vertice basso dell’area di Grillo, la difesa foggiana sventa la minaccia. Gli ospiti fanno la gara e i padroni di casa attendono. Fumagalli è bravissimo prima su Iacoponi e Frigerio e poi su Schenetti a dire di no, al 21′. Il Messina si divora un gol clamoroso, poco dopo. Incursione di Balde che spreca con un rigore in movimento e grazia i rossoneri. Tentativo velleitario di Odjer, al 23′, senza patemi per l’estremo locale. Break rossonero, al 26′, con un buon lavoro di Iacoponi che verticalizza per Frigerio, il centrocampista s’incunea in area peloritana e non si lascia pregare per insaccare la palla del vantaggio. Al 30′, torre di Ragusa per Perez, retroguardia dauna concentrata. Girata di Perez che trova la deviazione in corner, al 33′. I biancoscudati provano ad alzare il baricentro per riportare sul piano dell’equilibrio la contesa ma la squadra di Rossi non permette facili giocate ai padroni di casa. Palla di Iacoponi per Ogunseye, che ciabatta la conclusione al 36′. Iacoponi, ispirato, mette un interessante pallone in mezzo ancora per Frigerio, al 40′, che per poco non centra il raddoppio. Foggia in grande spolvero che va al riposo meritatamente avanti per 0-1.

Raciti inserisce alla ripresa delle ostilità Fiorani e Versianti in luogo di Fofanà e Celesia. Al 47′ dialogo Iacoponi- Frigerio, murato. Il Foggia ha un atteggiamento più attendista e in ripartenza punge. Al 56′ rapida transizione in due contro due con Iacoponi che va via ed innesca Ogunseye, il centravanti è un po’ macchinoso e sciupa l’opportunità. I messinesi offrono una maggiore pressione in avanti, i satanelli gestiscono e difendono con ordine. Colpo di reni di Thiam, al 65′, su punizione ben calciata da Grillo. Proteste per un presunto tocco di mano in area foggiana, l’arbitro sorvola, al 71′. Scambio Iacoponi-Schenetti, la difesa casalinga fa buona guardia al 75′. Errore in ripartenza al 88′ di Beretta che spreca un’ottima occasione potenziale per chiudere la contesa. Fumagalli respinge in corner un bel tiro del subentrato Peralta, al 91′. I rossoneri stringono i denti fino al 95′ e conquistano tre punti importanti in ottica campionato, che rilanciano il Foggia per un piazzamento di rilievo in griglia play off.

Tabellini

Messina: Fumagalli, H.Baldè, Berto, Fofanà (46’Fiorani), Grillo, I.Baldè (68′ Curiale), Celesia (46′ Versienti), Ferrara, Perez(76’Ortisi), Mallamo (76’Zuppel), Ragusa. All. Raciti

Foggia: Thiam, Garattoni, Rizzo, Kontek, Schenetti, Ogunseye (67′ Beretta), Leo, Frigerio, Costa (73′ Bjarkason), Iacoponi (85’Peralta), Odjer. All. Rossi

Reti: 26′ Frigerio

Ammoniti: Ferrara

Arbitro: sig. D. Di Marco (Ciampino)

Assistenti: sigg. C. Del Santo Spataru (Siena)/ S. Franco (Padova)

A cura di Antonio Monaco