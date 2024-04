FOGGIA – E’ morto ieri il segretario regionale del Sindacato medici italiani (Smi), e medico di famiglia foggiano Francesco Pazienza.

Lo annuncia il presidente nazionale Ludovico Abbaticchio.

Per un male incurabile è deceduto «il collega Francesco Pazienza, segretario regionale della Puglia – sottolinea – e dirigente nazionale del Sindacato medici italiani.

Lo Smi piange un grande amico e un medico dedicato alla sua professione e al lavoro politico da sindacalista innamorato della sana politica per la tutela del lavoro della professione.

Come presidente nazionale piango insieme alla sua famiglia da amico un uomo e collega che è stato fondamentale per tante battaglie democratiche sempre dedicato al confronto e all’amore per la professione».